В Украине непогода оставила без электричества более 200 населенных пунктов

В Украине в четверг и пятницу, 28-29 июня, из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) в семи областях обесточены 204 населенных пункта, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Люди остались без электричества вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Полтавской области обесточены 58 населенных пунктов, в Луганской — 51, в Черновицкой — 45, в Тернопольской — 20, в Днепропетровской — 17, в Кировоградской — 11, а в Запорожской — два.

Напомним, в ночь на 28 июня в Украине из-за усложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в пяти областях были обесточены 144 населенных пункта. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.