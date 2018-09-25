"Потеплеет, будет солнечно": cиноптики спрогнозировали улучшение погоды в Киеве

В пятницу в Киеве ощутимо потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в нашей стране в пятницу, 28 сентября, днем будет солнечно, температура воздуха достигнет +20 градусов (25 числа ожидалось до +13 и дожди).

В столице в четверг, 27 сентября, ночью будет +6… +8, днем ожидается переменная облачность, температура составит +15… +17, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 28 числа ночью воздух прогреется до +7… +9, а днем — до +18… +20 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, его скорость составит 5-10 м/c.

В пятницу в Киеве ощутимо потеплеет, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.