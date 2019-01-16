Когда и сколько празднуют Крещение в 2019 году и когда в этом году крестить ребенка

Крещение Господне. Икона / Правмир

Следующий за Рождеством Христовым и Обрезанием Господним идет праздник Крещение Господне 2019. Это один из главных церковных праздников зимы.

Считается, что в этот день крестится (обретая священные свойства) любая вода, даже просто из речки или оставленная на ночь на подоконнике вода из-под крана. Такая вода в народе называется целебной. Отсюда пошел и главный обряд праздника – купание на Крещение.

Что такое Крещение

Библия пишет, что Иисус крестился в реке Иордан, когда ему исполнилось 30 лет. Крестил Спасителя Иоанн Предтеча, прозванный за это в народе Иоанном Крестителем.

Читайте такжеОттепель и снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве и Украине до Крещения 2019Суть Крещения Господня заключается в том, что во время этого таинства Христос символически призвал всех христиан следовать за ним, по его стопам. Будучи безгрешным, Он взял грехи людские на себя и показал, что готов пройти весь человеческий до самого конца.

Считается, что в процессе крещения на Христа в виде голубя снизошел Дух Святой, поэтому этот праздник еще называют Богоявление.

Крещение 2019: дата

Читайте такжеСочельник 2019: почему нельзя гадать и что еще не делают в этот деньНачинается праздник вечером 18 января – в Крещенский сочельник. Это день строгого поста: разрешаются лишь постные блюда и кутья.

Дата самого праздника неизменна из года в год: Крещение 2019 Украина отметит 19 января. В этом году это суббота.

Католики празднуют Крещение 6 января, то есть у них этот праздник уже прошел.

Сколько длится праздник Крещение

Согласно календарю церковных праздников на январь 2019, отдание Богоявления, то есть окончание празднования Крещения 2019, состоится 27 января.

Когда можно крестить ребенка в 2019 году

По традиции, ребенка крестят после 40-го дня его жизни. При этом крестить можно абсолютно в любой день. Просто стоит учесть, что в дни нецерковных праздников чисто по-человечески священник сможет уделить участникам обряда гораздо больше внимания, а сам обряд пройдет без лишнего столпотворения.

А вот по народным приметам, в 2019 году ребенка лучше всего крестить: