Все, что нужно знать о празднике Обрезание Господне – от запретов до поздравлений

Обрезание Господне. Икона / hram-kupina

14 января отмечается великий православный праздник Обрезание Господне.

Для православных, среди которых обряд обрезания проводить не принято, этот праздник может показаться странным, однако православная Церковь чтит этот день не менее рьяно, чем чтят Обрезание Господне у католиков или евреев.

Обрезание Господне: история праздника

Согласно Библии, Иисус был обрезан на восьмой день своей жизни: его Мать, Дева Мария, со своим мужем Иосифом Обручником специально принесли младенца в храм, куда в тот момент пришел и старец Симеон, дабы провести там обряд обрезания, который считается жизненно важным у евреев.

Обрезание Господне: смысл праздника

Читайте такжеЧто надо знать о Дне Василия 2019 – от примет до поздравленийПо еврейскому обычаю, именно после обряда обрезания Христу дали имя, заранее предсказанное Деве Марии архангелом Гавриилом – Иисус.

Но смысл праздника – не просто в имянаречении. Как поясняют священники, обряд обрезания установлен для людей, простых смертных. Иисус – Сын Божий. Он мог бы не следовать человеческим законам, однако тот, кто не следует законам, который сам и установил – не может быть лидером и пастырем. А посему, показывая пример подчинения законам, следуя правилам – Иисус с первых дней своей жизни показал пример, как надо жить достойно и праведно.

Пусть человек не может вознестись до высот Бога – но Бог с своей любви и милости может снизойти до человека, уподобившись Ему.

"…Если бы воплощенный Сын Божий не подчинился обряду обрезания, то Он не мог бы быть в обществе избранного народа еврейского, не мог бы входить в храм… не мог бы иметь нравственного влияния на народ и, наконец, не мог быть признан Мессией никем из народа иудейского. Так Сын Божий, будучи равен Богу Отцу, в Своей человеческой природе служил Ему как раб", – разъяснил настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Обрезание Господне: молитва

Всех Господь обрезание терпит, и человеческая прегрешения яко Благ обрезует, дает спасение днесь миру; радуется же в вышних и Создателев иерарх и светоносный Божественный таинник Христов Василий.

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Сходяй Спас к роду человеческому, прият пеленами повитие, не возгнушася плотскаго обрезания, осмодневен по Матери, безначальный по Отцу. Тому вернии возопиим: Ты еси Бог наш, помилуй нас.

Обрезание Господне: что нельзя делать

Читайте также"Сію, сію, посіваю, щастя-радості бажаю": беспроигрышные варианты посевалок на Старый Новый годВ один день с праздником Обрезания Господнего отмечается день памяти святого Василия, а также светский праздник Старый Новый год, когда с утра парни ходят посевать. При этом считается, что нельзя посевать гречкой и горохом: гречка, по народным приметам, спровоцирует в доме скандалы и споры, а горох – слезы. Поэтому сеют пшеницей, рожью, овсом или ячменем: они олицетворяют благополучие и достаток. Также в старину не сеяли голыми руками – только в рукавицах, но сейчас этого правила придерживаются редко.

Считается, что в праздник 14 января нельзя:

отказывать человеку в прощении, а также в помощи – особенно, если тот прямо попросил;

ругаться и сквернословить;

давать в долг;

выносить мусор;

пересчитать мелкие монеты;

есть рыбу и птицы – а то счастье, мол, из дому "уплывет"/"улетит".

Приметы дня связаны, скорее, с Васильевым днем:

если на Василия мороз и снег – ждали богатого урожая зерновых;

если на Василия ветрено – ждали доброго урожая орехов в лесах;

если тепло и снега нет – не быть богатому урожаю.

Поздравления с Обрезанием Господним

В день Обрезания Господнего желаю мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и благодати в семье, светлых надежд и взаимных чувств, щедрости души и милосердия, великой радости и крепкой веры.

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Спаситель иудеем стал сегодня,

Младенца Иисусом нарекли.

Великий праздник — Обрезание Господне

И посвящение Его Творцу земли!

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Поздравляю с праздником Обрезания Господнего. Желаю всегда находить светлый путь даже в самый мрачный день, желаю искренне любить и всей душой надеться на мир, удачу, благо и добро. Пусть Господь будет с тобой, пусть счастье наполняет твое сердце.

***

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Обрезание Господне

Отмечаем мы сейчас,

Дружно вспомним про Иисуса,

Много сделал он для нас,

По законам, данным Богом,

Будем мы примерно жить,

Пожелаем христианам

Жизнь свою всегда ценить!

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В день обрезания Господнего желаю светлых надежд души и благих стремлений сердца, небесной помощи в трудную минуту и доброй удачи, искреннего счастья и чистой любви, крепкой веры и благоразумия.

***

4 смс - 205 символов:

День обрезания Господня

Все люди празднуют сегодня,

Так разрешите вас поздравить,

И пожелания доставить

Здоровья, мира, пониманья,

Любви, удачи и вниманья,

Что вам родные уделяют,

Те, кто ценят и уважают!