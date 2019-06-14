Вселенская Троицкая суббота 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Троицкая родительская суббота: как поминать и что нельзя делать / BestGif.su

Накануне Троицы 2019 отмечается Троицкая родительская суббота 2019.

Ее еще называют Вселенская родительская суббота 2019, так как в этот день поминаю души всех умерших православных, а не только родственников. Согласно церковному уставу, молитва за упокой за всех без исключения православных христиан – в этот день благословлена самой церковью.

Когда Троицкая суббота в 2019 году

Троица имеет еще одно название – Пятидесятница, так как отмечается всегда ровно через 50 дней после Пасхи. В 2019 году Троица выпала на 16 июня. Соответственно, Вселенская Троицкая родительская суббота в 2019 году выпадает на 15 июня.

Она относится к поминальным дням 2019 в Украине, которые отмечаются после Пасхи.

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Родительская суббота: как поминать

Родительская суббота – что нужно делать в этот день?

Как уже упоминалось, в этот день принято молиться за всех православных. Неважно, был ли человек глубоко верующим или нет, часто ли ходил в церковь и какой образ жизни вел – у христиан принято все равно заказывать заупокойную молитву по всей родне накануне Троицкой субботы, то есть в пятницу во время вечерней службы.

Единственное исключение – некрещенные в православной вере: за них разрешается молиться исключительно дома – мученику Уару.

Особенно усердно в Троицкую родительскую субботу молятся о тех, кого смерть настигла безвременно и в чужой стране, вдали от родных, о том, кто не успел покаяться перед смертью, и над кем не совершали погребального обряда.

Чтят память покойных также поминальным обедом. При этом подавать алкоголь на такой стол не принято. Зато на поминальный стол обычно ставят кутью, блины и яйца.

Читайте такжеКак готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгураПо возможности в этот день посещают могилы родни и знакомых на кладбище. При этом священники настаивают, что молитва умершим людям гораздо важнее, чем посещение могилы. То есть лучше отстоять богослужение в храме или прочесть молитву дому, чем поехать на кладбище.

Кроме того, в Троицкую субботу принято раздавать милостыню и оставлять на могилках угощения (если все-таки выбрались на кладбище).

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Родительская суббота: что нельзя делать

В родительскую субботу перед Троицей, по народным традициям, нельзя:

работать по дому, даже есть поговорка "С Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый – в доме убирают" – в то же время священники работать не запрещают, если работа не мешает молитве и посещению храма;

– в то же время священники работать не запрещают, если работа не мешает молитве и посещению храма; делать что-либо, связанное с водой: стирать белье, полоскать, даже мыть посуду, купаться в открытых водоемах и т.п. – мол, водяной на дно утащит (стирали в старину тоже в реках);

ходить в лес одному – также из-за нечисти.

Молитвы в родительскую субботу

Читать имена лучше по помяннику – книге, где записаны имена живых и усопших сродников.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Троицкая суббота: приметы

Есть особые приметы на Троицкую субботу: