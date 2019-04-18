Коли Трійця в 2019 році: традиції та заборони свята

18 апреля 2019, 04:32

Свято Трійці завжди припадає на неділю.

Троица
Коли Трійця в 2019 році: традиції та заборони свята / tatarstan-mitropolia.ru

Зелені свята 2019 – як в Україні називають День Святої Трійці 2019 – подарує українцям не лише святковий настрій, а й ще і додаткові вихідні.

Коли будуть Зелені свята 2019

Трійця 2019 буде іншого числа, ніж, наприклад, минулого року, бо дата свята Трійці залежить від дати Пасхи.

Трійця у 2019 році відзначається 16 червня, бо це рівно 50-й день від Пасхи 2019.

Щороку незмінним є лише одне: свято Трійці завжди припадає на неділю.

День Святої Трійці 2019: вихідні

Читайте такжеЧистый четверг 2019: дата, обряды, когда надо купатьсяЗа рахунок державних свят українці у 2019 році матимуть додатково 11 офіційних вихідних – на додачу до традиційних субот і неділь. Зокрема, й завдяки Трійці.

Завдяки релігійному святу українці відпочивають не лише 16 червня, у неділю, а й ще і 17 червня, у понеділок (так само, як і з Великоднем: якщо свято припадає на неділю, то наступний за ним понеділок також є офіційним вихідним).

Свята Трійця 2019: традиції

Напередодні роблять генеральне прибирання в оселі.

Саму оселю – так само як церкви та храми цього дня – прикрашають зеленими вінками з гілок берези, клена, липи тощо, туди також додають траву, зокрема, полинь (як оберіг від нечистої сили). Звідси й назва свята – Зелені свята.

Увечері незаміжні дівчата гадали на вінках: пускали їх по воді. Якщо вінок пливе швидко, то рік буде добрим, якщо повільно – то без серйозних змін у житті. А ось якщо затонув – то це віщувало нещастя.

У старину на Трійцю водили хороводи та співали пісні.

Свято Трійці 2019: що неможна робити

У першу чергу, на Трійцю не призначають весілля – бо щастя молодим не буде.

Також неможна:

  • шити, випікати і працювати на городі – як і на інші великі релігійні свята;
  • думати про погане, заздрити чи злитися – на себе нещастя накликати можна;
  • ходити в ліс або на поле одному – за повір’ям, мавка чи русалка може душу людську прибрати до рук;
  • купатися у водоймах – у старину боялися, що водяний втопить.

А наступного дня – у Духів День – забороняється працювати на землі. Проте шукати в ній скарб можна. Вважається, що саме цього дня земля обов'язково подарує добрій людині щось цінне.

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