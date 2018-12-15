Вихідні та святкові дні-2019: Україна матиме 11 офіційних вихідних

Вихідні дні 2019 в Україні / maximum.fm

Главред розібрався у перенесенні робочих днів у 2019 році в Україні, а також які вихідні дні-2019 передбачає календар наступного року.

Досі вирішується доля 8 Березня та вихідного на 9 Травня. Проте шанс відпочити в ці дні в українців ще буде.

За рахунок державних свят українці матимуть додатково 11 офіційних вихідних – на додачу до традиційних субот і неділь. Це:

1 січня – Новий рік;

7 січня – православне Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

28 квітня – Пасха;

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

16 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисника України;

25 грудня – католицьке Різдво Христове.

Вихідні дні 2019 в Україні / maximum.fm

Таким чином, припинило бути вихідним 2 травня. І вже стає традиційним відпочинок на католицьке Різдво Христове наприкінці року.

Читайте такжеПраздничные и выходные дни в Украине-2019: сколько и когда отдыхаемНагадаємо, історик, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив під чату на Главреді, що українське суспільство готове відмовитися від традиції святкування 8 Березня. "Зокрема, через те, що дедалі більше українців розуміє, що ми не можемо жити в одному ритмі з державою-агресором. Ця синхронність у відзначенні якихось свят із країною, яка намагається знищити нашу державу, є тим, що нас послаблює. І особливо серед молодшого покоління немає якоїсь ностальгії щодо таких свят, як 8 Березня", – заявив він.

В'ятрович переконаний, що цей день змінить свій формат.

Він підкреслив, що його інститут "буде домагатися скасування 8 Березня, але рішення будуть ухвалювати народні депутати".