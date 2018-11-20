Подготовлен законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта

Владимир Вятрович / Главред

Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта.

Об этом сообщил директор УИНП Владимир Вятрович, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре... Мы предлагали перенос выходного с 9 мая на 8-е и отмену выходного статуса для 8 марта и вовсе его переформатирование. Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о борьбе женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого", - приводит агентство слова Вятровича.

Читайте такжеБез 8 марта и 9 мая: украинцы готовы отказаться от дней тортиков и парадовОтмечается, что соответствующий законопроект еще не одобрен Кабмином и поэтому еще не внесен в Верховную Раду.

По словам Вятровича, "камнем преткновения" для данного законопроекта в правительстве стал Минкульт, который "не согласовывает некоторые моменты".

Ранее в чате на "Главреде" Владимир Вятрович выразил мнение, что после освобождения Донбасса от российской оккупации декоммунизация региона должна быть быстрой, так как именно скорость обеспечит успех реформы.

"Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ. Так же убежден, что декоммунизация на Донбассе должна произойти достаточно быстро после освобождения этих территорий от российской оккупации", - сказал Вятрович.