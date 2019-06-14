Как подготовиться к Троице: зачем украшать дом ветками и когда можно купаться

14 июня 2019, 15:38

Главред узнал главные ритуалы на Троицу и как празднуют Троицу в Украине.

Как подготовиться к Троице и что делают на Троицу – как празднуют Троицу на Руси
Как подготовиться к Троице: зачем украшать дом ветками и когда можно купаться / tatarstan-mitropolia.ru

Троица 2019 отмечается в православной традиции 16 июня. Накануне будет Вселенская Троицкая суббота 2019, а после праздника – дополнительный выходной.

Главред узнал главные ритуалы на Троицу и как празднуют Троицу в Украине со времен Киевской Руси.

Как подготовиться к Троице

К Троице и церкви, и дома украшают ветками разных деревьев, а также травой и цветами. Одна из особенностей службы на Троицу – священники облачаются в зеленые одежды. Отсюда, к слову, и еще одно название праздника Троицы в Украине – Зелені свята, то есть зеленые праздники.

Дело в том, что зелень Троицы символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.

Поэтому, украшая дом свежими ветками, человек привлекает в свое жилище благополучие. Это один из самых популярных ритуалов на Троицу.

У украшения же храмов иное предназначение. Первое: ветки служат напоминаем о дубе, под которым Аврааму в виде трех ангелов явились Господь, Святая Троица. Эта дубрава изображена на иконах Троицы.

Открытка с днем Святой Троицы - День Святой Троицы

Второе: в Пятидесятницу (еще одно название Троицы, так как отмечается она на 50-й день после Пасхи) Господь дал Моисею десять заповедей. Это было время весны, и всю Синайскую гору укрывали цветущие деревья.

Вероятно, традиция украшать церкви зеленью связана с желанием максимально воссоздать те события.

Накануне Троицы принято:

  • поминать всех умерших православных – в Троицкую субботу;
  • делать в доме генеральную уборку;
  • раздавать милостыню нуждающимся: отказывать нищим в этот день – особый грех.

К слову, считается, что в день Святого Духа нужно раздавать нищим всю мелочь: мол, это избавит человека от невзгод и болезней на год вперед.

Также накануне праздника огородники стараются вырвать на огороде сорняки с корнями, а затем воткнуть их верхушкой в землю Считаются, что после этого они больше не будут засорять участок.

Как празднуют Троицу на Руси

Со времен Киевской Руси Троицу празднуют весело: с хороводами, застольями (причем праздник не выпадает на пост, так что стол накрывают богатый, сытный) и весельем.

Однако все гулянья – лишь после посещения службы!

На службе святят принесенную с собой свежесобранную зелень и травы, которой потом также украшают жилища, а из целебных трав делают отвары или сушат и хранят, пока не понадобится приболевшему человеку.

Можно ли купаться до Троицы

Читайте такжеТроица в Украине: откуда пошла и зачем нужен праздникСреди народных примет Троицы можно встретить запрет купаться: причем три дня – до, в сам праздник и после Пятидесятницы. Это исключительно народный запрет: церковь ничего подобного не возбраняет.

Поверия на Троицу гласят, что в это время происходит разгул нечисти. Поэтому в старину люди не ходили в одиночку в леса (боялись лешего) и не купались в речках и любых иных водоемах – хоть по одиночке, хоть компанией (боялись водяного и русалок).

Священники же говорят, что купаться можно хоть до Троицы, хоть в день Святого Духа, хоть после. Единственное условие – не заменять пляжным отдыхом поход в церковь. А вот после посещения богослужения съездить компанией на речку вполне себе можно.

Свадьба накануне Троицы

Накануне Троицы, как мы уже упоминали, отмечается Троицкая родительская суббота – день поминовения усопших. Поэтому ответ на вопрос: "Можно ли играть свадьбу перед Троицей?" – Лучше не стоит.

Перед Троицей играть свадьбу можно от Антипасхи (Фоминого воскресенья) плоть до пятницы накануне Троицы, то есть до сегодняшнего дня. Причем это последний раз, когда в храмах перед Петровым постом совершают венчания.

Многие также интересуются, венчают ли в Троицу. В храмах браки заключают в предназначенные для этого дни – если на эти дни недели не выпадают двунадесятые и храмовые престольные праздники или их канун:

  • понедельник,
  • среда,
  • пятница,
  • воскресенье.

Троица – это всегда воскресенье, но при этом двунадесятый праздник. Так что сыграть свадьбу на Троицу можно лишь по светским канонам (если найдете ЗАГС, который работает в этот день).

Но вообще на Троицу принято свататься – а свадьбу играть потом уже на Покров. Считается, что в этом случае супругов ждет долгая и счастливая семейная жизнь.

А вот похороны на Троицу проводить можно. Более того, в старину именно в День Святого Духа всех умерших, которые не были погребены в течение года (пали на поле боя, умерли от эпидемии и т.п.)

Что делать с ветками после Троицы

Ветки и траву выкидывать после праздника не принято, особенно, если речь идет о зелени и ветвях, освященных в храме. Их (даже те, которыми устилали пол) тщательно собирают, а потом используют как лечебное средство.

Впрочем, чаще всего лечат такими травами все-таки животных. В деревнях до сих пор кормят ими домашнюю скотину – чтобы та не болела весь год.

Какие травы святят в церкви на Троицу

На Троицу святят так называемые "слезные" травы. Их так прозвали за то, что такие травы оплакивали заранее. Слезы же символизировали дождь. Таким образом люди просили у Бога и природы лета без засухи, а, значит, и хорошего урожая. Именно поэтому эти молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.

Чаще всего на Троицу собирают и потом святят в храме:

  • любисток,
  • полынь,
  • мяту,
  • пижму,
  • аир,
  • чабрец,
  • мелиссу.

Эти травы целебны и сами по себе, а  обряд освящения, как говорят в народе, только усиливает их полезные свойства.

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