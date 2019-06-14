Троица: что нельзя святить в храме и украшать этим дом

Главред разобрался с приметами на праздник Троицы / Korali.info

Приближается Троица 2019: она отмечается 16 июня.

Ранее Главред уже писал, как подготовиться к Троице: можно ли купаться, жениться, хоронят ли на Троицу, а также что святят в церкви.

Освященной в храме зеленью затем украшают дом – чтобы уберечь его от злых духов и бед.

Это так называемые "слезные" травы:

любисток,

полынь,

мята,

пижма,

аир,

чабрец,

мелисса.

"Слезными" их называют за то, что эти травы оплакивают заранее. Слезы символизируют дождь. То есть таким образом люди просят у Бога и природы дождей и хорошего урожая.

Именно поэтому эти молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.

Но есть два растения, которые никогда не святят на Троицу в храме.

Троица: чем не украшают дом

Эти два растения – осина и верба.

Именно на осине повесился Иуда. Из нее же был сделан крест, на котором распяли Спасителя.

Считается, что осина в доме – к ссорам и болезням. О ее плохой энергетике предупреждают многие эзотерики.

Верба – наоборот, растение целебное, по народным поверьям, способное даже излечить от бесплодия.

Однако в христианстве верба неразрывно связана с Вербным воскресенье. То есть ко времени празднования Троицы в доме уже должна быть освященная верба – и ломать ее, а потом снова святить в церкви уже просто нет смысла.

Напомним, что накануне отмечается Вселенская Троицкая суббота 2019, у которой также есть свои церковные и народные традиции.