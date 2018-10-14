Покрова Пресвятой Богородицы: все, что нужно знать о празднике – от запретов до поздравлений

Украина отмечает Покрова-2018 / фото: info-altai.ru

14 октября по церковному календарю отмечается праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Покрова-2018 Украина отмечает широко и долго: украинцев ждут длинные выходные – с 13 по 15 октября включительно. Ведь в один с ним день в нашей стране отмечают еще и День защитника Украины. Также 14 октября – это день почитания украинского казачества и основания Украинской повстанческой армии в 1942 году.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: традиции

В этот день принято ходить в храм молиться Пресвятой Богородице: считается, что в свой праздник она особенно чутко реагирует на искренние просьбы верующих. Подробнее об истории и традициях праздника читайте в нашем материале Когда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот день.

Покров день: приметы

Зачем печь в этот день блины и о чем просят в этот день Богородицу незамужние девушки и матери семейства – читайте в нашем материале Покров день: приметы и заговоры.

Покров-2018: свадьба

В частности, все мечтающие о браке девушки именно на Покров ставили свечку Пресвятой Богородице с просьбой помочь им обрести любовь и семейное счастье. При этом в народе верили, что та из девушек которая самой первой поставит свечу, та и выйдет первой замуж. Подробнее читайте в нашем материале Свадьба на Покров: насколько удачными выходят такие браки.

Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

14 октября – в праздник Покрова – нельзя делать следующее:

работать по дому – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать – исключение делается лишь для неотложных дел: уход за детьми и домашними животными и т.п.;

сквернословить, ссориться и ругаться;

давать деньги в долг – считается, что так человек отдает собственное благополучие и удачу.

Подробнее читайте в нашем материале Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что нужно.

Икона Покров Пресвятой Богородицы / Православные иконы

Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы

Хочу Вам пожелать терпенья,

Тепла, уюта, настроенья.

Поздравить с праздником большим,

Желать удачи от души.

И в Богородицы Покров,

Чтоб каждый ближний был здоров.

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и от души желаю в минуты горести укрываться под покровом своих надежд, в минуты радости не забывать о своих близких. Пусть жизнь твоя полна будет светлых моментов и счастья, теплых улыбок и доброты.

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Святая Богородица на счастье

Пускай своим покровом вас укроет.

Прогонит злые напасти, ненастья,

И благодатью души успокоит.

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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире благодати и добра под крепкой защитой небес. И пусть укроет Пресвятая тебя от горести, обмана и предательства, и пусть душа твоя всегда спасается от мрачных мыслей и мирских обид.

***

Пусть под покровом Богородицы

Все в жизни хорошо устроится.

Любовь хозяйкой жизни станет

И крылья нежные расправит.

Еще больше поздравлений с праздником Покрова Пресвятой Богородицы читайте в нашем материале Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в стихах, прозе и анимированных открытках.

Покров Пресвятой Богородицы: акафист

Также накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы верующие чтят память почивших родных и близких – в Покровскую родительскую субботу-2018. Ранее мы писали о том, как поминать родных в этот день и что нельзя делать.