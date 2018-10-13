Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что нужно

Покров. Икона

14 октября по церковному календарю у нас великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. То есть Покрова-2018 Украина отмечает уже в это воскресенье. При этом украинцев ждут длинные выходные – с 13 по 15 октября включительно.

Покрова: что можно делать

Можно и даже нужно на праздник Покрова сходить в церковь – помолиться Пресвятой Богородице. Как и о чем ей молиться – читайте в нашем материале Когда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот день. Считается, что если попросить Богоматерь о помощи в этот день, то просящему обеспечена ее защита на год вперед.

Читайте такжеСвадьба на Покров: насколько удачными выходят такие бракиТакже считается, что дым в этот день притягивает в дом благополучие и богатство. Поэтому в старину существовала традиция жечь в печи (камине) плодовые поленья, а жилище окуривать веточками вишни и яблони.

Зачем печь в этот день блины и о чем просят в этот день Богородицу незамужние девушки и матери семейства – читайте в нашем материале Покров день: приметы и заговоры.

Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

14 октября – в праздник Покрова – нельзя делать следующее:

работать по дому – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать – исключение делается лишь для неотложных дел: уход за детьми и домашними животными и т.п.;

сквернословить, ссориться и ругаться;

давать деньги в долг – считается, что так человек отдает собственное благополучие и удачу.

Также накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы верующие чтят память почивших родных и близких – в Покровскую родительскую субботу-2018. Ранее мы писали о том, как поминать родных в этот день и что нельзя делать.

Что означает праздник Покров

"В этот праздничный день мы величаем Пречистую Богоматерь, обращаемся к ней с горячей верой, просим у Нее помощи, милости, благодарим за все, учимся у Нее и верим в Ее покров", – рассказал архимандрит Иларион.