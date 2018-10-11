Покров день: приметы и заговоры

Какие есть приметы на Покров для девушек / pravera.ru

14 октября по церковному календарю отмечается великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Так что Покрова-2018 Украина празднует уже в это воскресенье.

Мы уже писали о свадьбе на Покров: насколько удачны такие браки и что сулят молодым. Ведь именно на Покров в старину принято было играть свадьбы: такие браки всегда считались наиболее удачными. В сегодняшнем материале – приметы на Покров для девушек, чтобы привлечь в дом деньги и отвести беды.

Приметы на Покров для девушек

Если в доме есть печь или камин, то в этот день принято жечь в нем плодовые поленья: считается, что это принесет в дом достаток, а семье – процветание. Причем в старину разводила огонь именно хозяйка дома, приговаривая: "Дыму виться, к небу стремиться, моим желаниям сбыться, а богатству в моем кошеле поселиться!".

Она же пекла в этот день блины, первый даря домовому: блин делился на 4 части, по одной – на каждый угол дома. Также домового задабривали, раскладывая по углам подсушенные грибы. Считалось, что после таких подарков домашнему духу – дом уж точно не останется без денег в грядущем году.

Чтобы отвести от дома любую беду, старшая женщина в семье проводит обряд защиты покровом: с иконой Пресвятой Богородицы в руках становится на стул, все дети – перед ней на колени, после чего мать произносит: "Как Мать Святая Царица Господня всю землю своим покровом накрывает, так и я моих чад (имена) от всякой беды накрою. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Покров: заговоры

На Покров есть не только приметы, но и заговоры – чаще всего это молитвы на скорое замужество.

Например: "Благослови меня Боже на венчальный венец./ Пусть придет моему девичеству конец./ Не нужны мне больше девичьи косы,/ Пусть незамужние девки их носят,/ а прошу взамен я бабий платок,/ да золотой венчальный перстенек./ Благослови меня Бог, на святой Покров./ Аминь".

Или же: "О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

При этом в народе верили, что та из девушек которая в этот день самой первой поставит свечу в храме перед иконой Пресвятой Богородице, та и выйдет замуж первой.

О других приметах дня читайте в нашем материале Когда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот день.