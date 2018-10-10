Свадьба на Покров: насколько удачными выходят такие браки

10 октября 2018, 05:36

"Главред" выяснил, можно ли жениться после Покрова и в сам праздник.

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Можно ли жениться после Покрова и в сам праздник / Startwish

Уже на этой неделе украинцев ждет великий православный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы, по-простому – Покрова-2018.

Дата праздника неизменна из года в год – это 14 октября.

Мы уже писали об истории праздника и о том, какие у Покров Пресвятой Богородицы есть приметы и традиции – в нашем материале Когда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот день. В сегодняшнем материале мы подробнее остановимся на таком моменте, как свадьба на Покров.

Покров-2018: свадьба

В старину на Покров принято было играть свадьбы: такие браки всегда считались наиболее удачными. Необязательно в сам праздник – иногда выбирали ближайший к нему день.

Многие задаются вопросом: "Можно ли жениться после Покрова?" То есть не ограничивается ли счастливый период всего одним днем. Еще раз повторим: свадьбу в старину не обязательно играли на сам праздник – могли сдвинуть дату на пару дней. То есть после Покрова на Руси как раз продолжался свадебный сезон.

Можно играть свадьбу и на сам Покров, 14 октября.

В народе верили, что венчание на Покров дарует паре Божье благословение и покровительство небес, ведь сам Омофор Богородицы напоминает фату невесты. Причем это касается не только защиты от жизненных невзгод, но и помощи во внутрисемейных конфликтах.

Однако священники говорят: церковного смысла у этой приметы нет. Скорее так проявлялась крестьянская практичность: просто к этому времени все работы в полях уже была закончены – самое время для праздника (и лишняя работа не отвлекает, и есть, чем гостей угостить).

Православные священники напоминают, что нельзя венчаться:

  • от воскресенья перед Прощеным воскресеньем до первого воскресенья после Пасхи;
  • весь Петров пост и весь Рождественский пост, включая Рождественские святки – то есть до 6 января включительно;
  • накануне среды и пятницы – это кануны однодневных постов;
  • в канун воскресных дней и великих праздников.

Точно убедиться, что венчание разрешено в намеченный для свадьбы день, в принципе, несложно. Ведь о церемонии венчания пары договариваются с конкретным священником в конкретном храме – он и скажет точно, можно ли проводить обряд в этот день.

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Свадьба на Покров день: приметы

Есть приметы, связанные непосредственно с венчанием в этот день. Считается, что:

  • если на Покров светит солнце и тепло, то заключенный в этот день брак будет таким же счастливым и светлым;
  • мороз в этот день сулил молодоженам испытания, но люди верили, что Боггородица поможет их преодолеть;
  • дождь свидетельствовал о благословлении Богородицей этого союза.

Свадьба на Покров: отзывы

Однако приметы приметами, а в реальности сыгранная на Покров свадьба отнюдь не гарантирует молодоженам семейной идиллии.

На форумах женщины пишут: "Знакомые три пары свадьбы/венчание на Покрова Святой Богородицы – и оп-ля разводы, разводы... Главное, не дату выбрать, а мужа хорошего", "Мы с мужем тоже поженились на Покров. Живем уже 13 лет будет в этом году… Сначала все было как в сказке. А последние года 4 его как подменили... Постоянная борьба… Устала я… Мне кажется праздник роли не играет. Главное – какой человек с тобой рядом" и т.п.

/ woman.ru
/ woman.ru

Тут стоит вспомнить свадебный бум в "день трех восьмерок". Тогда нумеролог Людмила Савина уже предупреждала: "Опыт показывает, что не всегда такая дата является именно благоприятной для той или иной пары. Бывает так, что дата попадает на не совсем хороший лунный день или это оказывается, например, коридор затмений, или ретроградная Венера…"

Нумеролог отметила, что "идеальная" дата свадьбы должна вычисляться индивидуально для каждого.

По ее словам, если в карте человека заложен потенциально всего один брак – то таким поспешным бракосочетанием в неблагоприятную для него дату парень или девушка сами заведомо провоцируют свою судьбу на одиночество.

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праздник свадьба православие приметы Покрова Пресвятой Богородицы
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