В Киев привезли мощи святого Николая

В Киев прибыли мощи одного из самых почитаемых святых – святителя Николая Чудотворца.

До 15 октября все желающие смогут поклониться святыне в столичном храме святого Великомученика Пантелеимона (ул. Алма-Атинская, 107 а, парк "Сосновый") с 08:00 утра до 19:00.

Читайте также22 мая - какой праздник сегодня: чем помогает Святой НиколайТакже ежедневно в 18:00 служится акафист перед мощами святого Николая с водосвятным молебном и помазанием святым елеем, который был освящен в его мощах.

"На протяжении веков святой Николай помогает людям в трудных жизненных ситуациях. Он всегда является надежной опорой для всех, кто с верой и молитвой обращается к нему", – рассказали "Главреду" в Киево-Печерской лавре.

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