День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день

Как провести день трех восьмерок.

8 августа 2018 года многие считают особым днем.

Украинцы массово кинулись в ЗАГСы. Число желающих заключить брак именно в этот день практически вдвое превышает средний показатель: подано более 1500 заявлений при том, что в среднем в Украине за день женятся 900 пар. Только в Киеве уже зарегистрировано более 350 браков.

Считается, что брак, заключенный в «день трех восьмерок», принесет в дальнейшем молодой семье богатство и процветание.

Читайте такжеКак вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обрядыА вот нумеролог Людмила Савина предупреждает: «Опыт показывает, что не всегда такая дата является именно благоприятной для той или иной пары. Бывает так, что дата попадает на не совсем хороший лунный день или это оказывается, например, коридор затмений, или ретроградная Венера…»

Савина отметила, что «идеальная» дата свадьбы должна вычисляться индивидуально для каждого. «Восьмое число не для каждого человека является благоприятным. Мало того, для людей, которые родились 8-го, 17-го и 26-го – это может оказаться не самым лучшим днем», – пояснила эксперт.

По ее словам, если в карте человека заложен потенциально всего один брак – то таким поспешным бракосочетанием в неблагоприятную для него дату парень или девушка сами заведомо провоцируют свою судьбу на одиночество.

День трех восьмерок: что важно знать

Приближается солнечное затмение 11 августа – и 8 августа как нельзя лучше подходит для того, чтобы защитить себя от негативного влияния этого события, отмечают астрологи.

В день трех восьмерок советуют сделать три вещи:

помолиться о лучшем;

помедитировать;

мысленно визуализировать свои ближайшие планы (они должны быть позитивными).

Ранее астрологи рассказали об опасностях приближающегося затмения 11 августа-2018, чем опасно и что нельзя делать. Одной из особенностей предстоящего солнечного затмения называют вовлеченность в событие ретроградного Меркурия.