Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: приметы

24 июля 2018, 17:15

В этот период не рекомендуется начинать новых важных дел.

Частично кровавое лунное затмение смогут наблюдать и украинцы.

Украинцы подбираются к очередной ступени коридора затмений в июле-2018кровавому лунному затмению 27 июля 2018 года, влияние от которого люди будут ощущать на себе еще две недели после самого события. Правда, после этого нас еще ждет солнечное затмение 11 августа 2018 года во Льве – но небольшой продых все же будет.

Лунное затмение 27 июля 2018: время

Начнется лунное затмение 27 июля в 23:22 по киевскому времени (в 20:22 – по Гринвичу) и продлится целых 103 минуты. То есть это самое продолжительное лунное затмение в этом веке. Поэтому и влияние этого лунного затмения будет особенно ощутимым и продолжительным.

Лунное затмение 27 июля-2018: где будет видно

Частично кровавое лунное затмение смогут наблюдать и украинцы. Жители Европы (в том числе и Украины), Южной Америки и Западной Африки увидят затмение при восходе Луны, а Восточной Азии и Австралии – при ее заходе.

Полное же лунное затмение 27 июля смогут увидеть жители Ближнего Востока, южной и восточной Африки, а также центральной и южной части Азии.

Не видно затмения будет жителям Чукотки, Камчатки и Северной Америки.

Кровавое лунное затмение: приметы

Забавно, что синоптики на 27 июля обещают большинству украинцев дождливую погоду – ведь в старину верили, что именно в этот период погода становится переменчивой, а вместе с молниями и грозой 27 июля в этот мир приходит нечистая сила и бесы.

Впрочем, есть примета, что если в водоемах плавают чайки, то погода будет хорошей.

Есть также приметы, по которым в период лунных затмений не стоит:

  • одалживать кому-то/брать в долг;
  • зачинать ребенка – считается, что тот впитает в себя худшие черты обоих родителей;
  • заключать брак/разводиться – эмоции хлещут через край, так что решение может импульсивным и неверным.

Кровавое лунное затмение: что нельзя делать

В этот период не рекомендуется начинать новых важных дел: не подписывать документов, не брать на себя никаких обязательств – особенно финансовых. Не стоит ни самому брать в долг, ни одалживать денег другим.

Также не стоит провоцировать окружающих на агрессию и самим вестись на чужие провокации.

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Зато этот период лучше всего подходит для завершения старых проектов. В это время стоит простить и отпустить старые обиды – и, возможно, самому попросить прощения.

И, конечно, этот период прекрасно подходит для ментальных ритуалов.

Кровавое лунное затмение: ритуалы

Ритуалы на лунное затмение направлены на очищение, освобождение и избавление.

Ритуал на избавление и очищение на лунное затмение. Во время начала затмения нужно зажечь небольшую свечу. На чистом листе бумаге написать все, от чего человек хочет избавиться:

  • надоевшие отношения,
  • привычки,
  • лишние килограммы и т.п.

Когда все прописано – перечитать. И красным маркером или ручкой жирными буквами по диагонали большими буквами нужно написать: "ИЗБАВЛЯЮСЬ". Затем сжечь эту бумагу в пламени свечи, приговаривая: "В огне сгорает, в жизни избавляюсь, к избавленному не возвращаюсь. Истинно". При этом нужно постараться не попадать в дым. Затем нужно полностью вымыться (в душе/душе), на грязную воду шепотом приговаривая: "Куда вода – туда вся моя беда/болезнь/нищета (каждый определяет сам). Истинно". После чего можно провести медитацию и ложиться спать.

Ранее астрологи назвали "самое глупое", что можно сделать в лунное затмение 27 июля. Событие произойдет в знаке Козерога.

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