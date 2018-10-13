Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в стихах, прозе и анимированных открытках

"Главред" собрал самые душевные идеи, как поздравить с праздником.
14 октября по церковному календарю значится великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. То есть Покрова-2018 Украина празднует завтра, но идеями, как красиво поздравить с Покровом Пресвятой Богородицы, мы решили поделиться с вами уже сегодня.
Кстати, как и о чем ей молиться – читайте в нашем материале Когда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот день.
А зачем печь в этот день блины и о чем просят в этот день Богородицу незамужние девушки и матери семейства – читайте в нашем материале Покров день: приметы и заговоры.
Также мы выяснили, что можно и что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в стихах
С Покровом Пресвятой Богородицы тебя,
Желаю мира и добра,
Святая будет за плечом,
Теплом наполнит она дом!
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2 смс - 127 символов:
В день Покрова Пресвятой Богородицы
Пусть сила веры умножится,
Пусть молитва приносит отраду,
Пусть вас любят и вам будут рады.
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В Покров Пресвятой Богородицы
Пусть дом Ваш любовью наполнится,
Пусть крепкая будет семья,
Пусть рады Вам будут друзья.
Желаю добра, что так нужно,
Что греет нас в зимнюю стужу.
С радостью в сердце живите
И благость души сохраните.
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Пресвятая Богородица
Стелет покрова,
Укрывает наши души
От беды она и зла.
Всех упавших поднимает,
Тяжкой ноши делит груз,
И грехи нам отпускает
Ее Сын Святой, Иисус.
В праздник этот пожелаю
Мира вам, любви, добра,
Будут в жизни нам защитой
Пусть святые Покрова.
Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы вас! Желаю светлой полосы любви, достатка, мира, радости, гармонии и счастья в жизни. И пусть Святая Дева хранит тебя от бед.
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2 смс - 121 символ:
Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю под покровом благодати и отрады творить добрые дела и радоваться жизни.
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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы вас. От души желаю неугасаемой доброты сердца, неувядаемой любви и счастья в жизни, неизменной благодати за окном и в душе. Пусть Пресвятая Богородица хранит тебя и всю твою семью, пусть голубое небо укроет тебя от зависти и бед. Желаю здоровья и мира.
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Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день покрова, явив свою любовь к людям так и всегда будет защищать нас.