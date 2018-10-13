Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в стихах, прозе и анимированных открытках

13 октября 2018, 11:30

"Главред" собрал самые душевные идеи, как поздравить с праздником.

  • Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – открытки Фото из открытых источников

14 октября по церковному календарю значится великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. То есть Покрова-2018 Украина празднует завтра, но идеями, как красиво поздравить с Покровом Пресвятой Богородицы, мы решили поделиться с вами уже сегодня.

Кстати, как и о чем ей молиться – читайте в нашем материале Когда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот день.

А зачем печь в этот день блины и о чем просят в этот день Богородицу незамужние девушки и матери семейства – читайте в нашем материале Покров день: приметы и заговоры.

Также мы выяснили, что можно и что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в стихах

С Покровом Пресвятой Богородицы тебя,

Желаю мира и добра,

Святая будет за плечом,

Теплом наполнит она дом!

***

2 смс - 127 символов:

В день Покрова Пресвятой Богородицы

Пусть сила веры умножится,

Пусть молитва приносит отраду,

Пусть вас любят и вам будут рады.

***

В Покров Пресвятой Богородицы

Пусть дом Ваш любовью наполнится,

Пусть крепкая будет семья,

Пусть рады Вам будут друзья.

Желаю добра, что так нужно,

Что греет нас в зимнюю стужу.

С радостью в сердце живите

И благость души сохраните.

***

Пресвятая Богородица

Стелет покрова,

Укрывает наши души

От беды она и зла.

Всех упавших поднимает,

Тяжкой ноши делит груз,

И грехи нам отпускает

Ее Сын Святой, Иисус.

В праздник этот пожелаю

Мира вам, любви, добра,

Будут в жизни нам защитой

Пусть святые Покрова.

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы вас! Желаю светлой полосы любви, достатка, мира, радости, гармонии и счастья в жизни. И пусть Святая Дева хранит тебя от бед.

***

2 смс - 121 символ:

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю под покровом благодати и отрады творить добрые дела и радоваться жизни.

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы вас. От души желаю неугасаемой доброты сердца, неувядаемой любви и счастья в жизни, неизменной благодати за окном и в душе. Пусть Пресвятая Богородица хранит тебя и всю твою семью, пусть голубое небо укроет тебя от зависти и бед. Желаю здоровья и мира.

***

Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день покрова, явив свою любовь к людям так и всегда будет защищать нас.

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православие поздравления Покрова Пресвятой Богородицы открытки
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