Икона Дмитрия Солунского

День святого Дмитрия в Украине отмечается 8 ноября.

В этот день все Димы празднуют свои именины по церковному календарю. Идеи поздравлений Дим с именинами мы собрали в нашем материале Поздравления с Днем ангела Дмитрия в картинках и шуточные.

Официальное название у праздника – день памяти великомученика Дмитрия Солунского. Церковь славит его за то, что 8 ноября 306 года этот знатный римлянин (сын проконсула в Фессалониках, который последствии и сам занял эту должность) принял мученическую смерть за христианскую веру: римские воины пронзили его копьями.

На иконах Дмитрий Солунский изображен с копьем и мечом и в воинском облачении.

Накануне праздника прошла поминальная Дмитриевская родительская суббота. В этот день поминали близких усопших.

Храм Дмитрия Солунского есть в Жулянах и в Броварах. В Киеве также в конце XI века был Дмитриевский монастырь, построенный еще великим князем Изяславом – сыном Ярослава Мудрого, получившим при крещении имя Дмитрий. Позднее его переименовали в Свято-Михайловский Златоверхий монастырь.

Икона Дмитрия Солунского

День Дмитрия: традиции

Дмитрию Солоунскому молятся:

об оказании помощи во время военных действий,

об исцелении болезни глаз,

о даровании терпения и мужества,

о прозрении ослепших.

Дмитриев день знаменовал окончание сезона сватовства. В преддверии рождественского поста и последующих праздников лишь до этого дня дозволялось засылать сватов. В народе говорили: "До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такова".

Читайте такжеО чем молятся Дмитрию Донскому политики и чем ему обязана МоскваВ этот день принято было пить пиво: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит".

В Дмитриев день принято было одеваться тепло – считалось, что это спасет от лютых морозов зимою.

На следующий день после Дмитриева дня принято было рассчитываться с наемными работниками.

Дмитриев день: что нельзя делать

В этот день нельзя оставлять без внимания усопших родственников. Причем их не только поминают за праздничным столом и заказывают по ним службу в церкви (хотя бы просто ставят свечи в храме), но еще и оставляют на ночь им воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться или помыться.

Причем обед в этот день подают вечером, так как прихода душ ждут после наступления темноты. Им от каждого блюда откладывают по ложке в отдельную посуду, оставляя ее потом под иконой или на ином "торжественном" месте.

Дмитриев день: приметы

По народным приметам, со Дня святого Дмитрия начинается зима: мол, Дмитрий закрывает землю золотым ключом до прихода святого Юрия (6 мая). Наши предки говорили: "В Дмитриев день зима лезет на плетень".

Читайте также"Попам под его рукой живется несладко": что известно о новом кандидате в главы Единой украинской церквиЕсли день выдавался снежным и морозным, то и весны ждали холодной и со снегом: "Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу".

Если заря была багряной, то ждали ветреной погоды, а холод предсказывал, что окна запотеют.

В некоторых странах на Дмитриев день гадают по гостям: если первым в этот день порог вашего дома переступит человек зажиточный и добрый, то и год грядущий выдастся доходным.

В народе говорили, что в ночь на День Дмитрия нечисть крадет с неба луну, чтобы выдоить ее как корову.