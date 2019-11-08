День Дмитрия 2019: открытки и поздравления и привітання з Дмитром

Прикольные картинки с Днем ангела для Димы и поздравления в прозе, стихах и смс на его главные именины по церковному календарю подобрал Главред.
8 ноября – День Дмитрия. Поздравления с Днем ангела в праздник святого Дмитрия Солунского принимают все его тезки. В этом – 2019 – году это главный День Дмитрия по церковному календарю (то бишь его именины).
Дмитриев день на Руси издревле принято было отмечать с пивом и тепло (считалось, что чем теплее человеку в этот день – тем теплее для него пройдет зима). Так что поздравить Дмитрия с именинами можно в баре – в теплой дружеской компании. Или, как минимум, подарить поздравление своими словами – но непременно теплыми и добрыми.
День ангела Дмитрия: поздравления своими словами в прозе
С Днем ангела, Димочка! Оставайся всегда веселым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.
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С именинами, Дима! Будь счастливым и любимым! Пусть для радости всегда находится повод, а грусть утекает, не оставляя следа. Здоровья, денег и новых достижений!
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Димочка, я желаю тебе счастья и здоровья, благополучия и крепких сил. Поздравляю, дорогой. Пусть фортуна всегда улыбается Димке, пусть во всех делах Дмитрия ждет только успех! Будь смел, решителен, красив, умен, хорош собой и легок на подъем в каждом своем стремлении к мечте!
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С Днем ангела, Дмитрий! Пусть твой ангела-хранитель подсказывает тебе верный путь, нашептывает верные решения и уберегает от дурных людей.
Поздравления с Днем ангела Диме прикольные в стихах
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
***
Дима, в праздник поздравляю
И в день ангела желаю
Я уныния не знать,
Бесконечно процветать,
И всегда веселым быть,
И родных своих любить,
Чтобы не было невзгод,
Пусть тебя удача ждет!
***
Так много праздников прекрасных,
Но именины лучше всех!
Деньков желаю Диме ясных,
Чтобы звучал повсюду смех!
Больших побед и шуток добрых,
И замечательных друзей.
И перемен хороших скорых,
И жить чтоб стало веселей!
***
Так много праздников прекрасных,
Но именины лучше всех!
Деньков желаю Диме ясных,
Чтобы звучал повсюду смех!
Больших побед и шуток добрых,
И замечательных друзей.
И перемен хороших скорых,
И жить чтоб стало веселей!
День святого Дмитрия: поздравления короткие
3 смс - 199 символов:
Дмитрий, Дима, поздравляю,
С твоим праздником тебя,
Будь успешным, важным самым,
В гору пусть идут дела!
Ярких красок и улыбок,
Пожелать хочу тебе,
Чтоб не совершать ошибок,
Не случаться, чтоб беде!
***
3 смс - 179 символов:
Дима, с праздником тебя!
Я желаю счастья.
Будь веселым, и тогда
Все уйдут ненастья.
Пусть успех к тебе придет,
Чтоб всего добился.
Радость пусть в душе живет,
И чтоб ты влюбился!
***
Поздравления, Дмитрий,
От меня прими,
Счастья я желаю
Тебе, сын земли.
Привітання з Дмитром прозою, у віршах та смс
Дімо, бажаю тобі стабільного доходу, миру в родині, гармонії в душі і, головне, здоров’я. Щоб ти завжди був радий тому, що в тебе вже є, але при цьому ніколи не переставав ставити перед собою великі життєві цілі. Радій життю, будь щасливий, здоровий і коханий!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Тебе Дмитро ми всі вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
У цей чудовий день дозволь мені привітати тебе від щирого серця. Бажаю тобі успішних проектів, фінансового благополуччя, спокійної тихої домашньої гавані. Нехай кожен твій день буде вдалим, здоров’я – міцним, як скеля, а думки – світлими і безтурботними. Нехай твої близькі радують тебе і відчувають твою нескінченну турботу. Щастя тобі та добра!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Прийми привітання!
***
Вітаю з іменинами! Бажаю тобі благополуччя, любові, щастя, удачі, гарного настрою. Нехай тебе завжди оточують вірні друзі, на роботі поважають колеги, а вдома – обожнюють рідні.
***
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
Як ти сумний – то й я не засміюся,
За тебе кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела, Діма, я тебе люблю!
***
Тебе, Дмитро, ми раді привітати
В ці святкові, та буденні дні,
Бо ти для нас – єдиний
І кращого немає на землі.
Тож нехай міцніше здоров'я твоє буде
І в радості минають дні.
Достатку, щастя, спокою
Від щирого серця бажаєм тобі.