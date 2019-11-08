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День Дмитрия 2019: открытки и поздравления и привітання з Дмитром

8 ноября 2019, 04:48

Прикольные картинки с Днем ангела для Димы и поздравления в прозе, стихах и смс на его главные именины по церковному календарю подобрал Главред.

  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest
  • Прикольные картинки С Днем ангела, Дима – открытки Дмитрию Pinterest

8 ноября – День Дмитрия. Поздравления с Днем ангела в праздник святого Дмитрия Солунского принимают все его тезки. В этом – 2019 – году это главный День Дмитрия по церковному календарю (то бишь его именины).

Дмитриев день на Руси издревле принято было отмечать с пивом и тепло (считалось, что чем теплее человеку в этот день – тем теплее для него пройдет зима). Так что поздравить Дмитрия с именинами можно в баре – в теплой дружеской компании. Или, как минимум, подарить поздравление своими словами – но непременно теплыми и добрыми.

День ангела Дмитрия: поздравления своими словами в прозе

С Днем ангела, Димочка! Оставайся всегда веселым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.

***

С именинами, Дима! Будь счастливым и любимым! Пусть для радости всегда находится повод, а грусть утекает, не оставляя следа. Здоровья, денег и новых достижений!

***

Димочка, я желаю тебе счастья и здоровья, благополучия и крепких сил. Поздравляю, дорогой. Пусть фортуна всегда улыбается Димке, пусть во всех делах Дмитрия ждет только успех! Будь смел, решителен, красив, умен, хорош собой и легок на подъем в каждом своем стремлении к мечте!

***

С Днем ангела, Дмитрий! Пусть твой ангела-хранитель подсказывает тебе верный путь, нашептывает верные решения и уберегает от дурных людей.

Поздравления с Днем ангела Диме прикольные в стихах

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

***

Дима, в праздник поздравляю

И в день ангела желаю

Я уныния не знать,

Бесконечно процветать,

И всегда веселым быть,

И родных своих любить,

Чтобы не было невзгод,

Пусть тебя удача ждет!

***

Так много праздников прекрасных,

Но именины лучше всех!

Деньков желаю Диме ясных,

Чтобы звучал повсюду смех!

Больших побед и шуток добрых,

И замечательных друзей.

И перемен хороших скорых,

И жить чтоб стало веселей!

***

Так много праздников прекрасных,

Но именины лучше всех!

Деньков желаю Диме ясных,

Чтобы звучал повсюду смех!

Больших побед и шуток добрых,

И замечательных друзей.

И перемен хороших скорых,

И жить чтоб стало веселей!

День святого Дмитрия: поздравления короткие

3 смс - 199 символов:

Дмитрий, Дима, поздравляю,

С твоим праздником тебя,

Будь успешным, важным самым,

В гору пусть идут дела!

Ярких красок и улыбок,

Пожелать хочу тебе,

Чтоб не совершать ошибок,

Не случаться, чтоб беде!

***

3 смс - 179 символов:

Дима, с праздником тебя!

Я желаю счастья.

Будь веселым, и тогда

Все уйдут ненастья.

Пусть успех к тебе придет,

Чтоб всего добился.

Радость пусть в душе живет,

И чтоб ты влюбился!

***

Поздравления, Дмитрий,

От меня прими,

Счастья я желаю

Тебе, сын земли.

Привітання з Дмитром прозою, у віршах та смс

Дімо, бажаю тобі стабільного доходу, миру в родині, гармонії в душі і, головне, здоров’я. Щоб ти завжди був радий тому, що в тебе вже є, але при цьому ніколи не переставав ставити перед собою великі життєві цілі. Радій життю, будь щасливий, здоровий і коханий!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Тебе Дмитро ми всі вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

У цей чудовий день дозволь мені привітати тебе від щирого серця. Бажаю тобі успішних проектів, фінансового благополуччя, спокійної тихої домашньої гавані. Нехай кожен твій день буде вдалим, здоров’я – міцним, як скеля, а думки – світлими і безтурботними. Нехай твої близькі радують тебе і відчувають твою нескінченну турботу. Щастя тобі та добра!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Дмитра,

Прийми привітання!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю тобі благополуччя, любові, щастя, удачі, гарного настрою. Нехай тебе завжди оточують вірні друзі, на роботі поважають колеги, а вдома – обожнюють рідні.

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий – щасливі ми обоє,

Як ти сумний – то й я не засміюся,

За тебе кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем Ангела, Діма, я тебе люблю!

***

Тебе, Дмитро, ми раді привітати

В ці святкові, та буденні дні,

Бо ти для нас – єдиний

І кращого немає на землі.

Тож нехай міцніше здоров'я твоє буде

І в радості минають дні.

Достатку, щастя, спокою

Від щирого серця бажаєм тобі.

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