Дмитриевская суббота 2019: приметы и традиции, что нести в церковь

Димитриевская родительская суббота 2019: что можно делать и что нельзя в последнюю родительскую субботу 2019 года / indolgoprud.ru

8 ноября православные отмечают Дмитриев день – а накануне дня памяти Дмитрия Солунского проходит Димитриевская родительская суббота 2019.

Саму Дмитриевскую субботу учредил другой Дима – князь Дмитрий Донской – после победы в Куликовской битве. Тогда полегло немало воинов – порядка 250 тысяч человек. Их память нужно было почтить, а души – помянуть. Так и появилась Димитриевская родительская суббота.

Позднее в этот день стали поминать не только павших в сражениях воинов, но и вообще всех усопших православных.

Не поминаются в этот поминальный день лишь некрещенные в православной вере и самоубийцы: за них именных поминальных записок в церкви не подают – но можно об их душе помолиться дома.

Димитриевская суббота – это уже последняя родительская суббота в 2019 году. Следующая родительская суббота будет уже в следующем – 10 февраля 2020 года.

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Димитриевская родительская суббота 2019: что нужно делать, а что нельзя

Накануне вечером, в пятницу, и в субботу с самого раннего утра несут в церковь продукты "на канон". Это могут быть любые постные продукты (чаще всего в храм несут крупы, муку для просфор, сезонные овощи-фрукты, хлеб, чай) и/или церковное вино Кагор.

Мясные продукты и крепкий алкоголь под запретом.

После того, как был отслужен парастас – великая панихида – поминальные записки уже не принимаются (так что лучше все же отнести канон и написать записку вечером пятницы). Хотя можно заказать сорокоуст за упокой (усопший будет поминаться в этой церкви в течение 40 литургий подряд) – но эта молитва будет уже приучена не к родительской субботе, а просто молитвой об ушедшем человеке.

Вместе с панихидкой оставляют поминальную записку на имя усопшего (иногда на каждого усопшего пишут отдельную записку, в некоторых храмах – на одном листе перечисляют всех почивших родных).

Имена усопших пишутся в полном виде, в родительном падеже и в церковном написании: Алексия, Панаса, Татианы, Ореста и т.д.

Помолиться о покойном можно как дома, так и в храме. И, если человек выбрался в этот день на кладбище (а такова традиция этого дня), то молятся о его душе и там.

Из запретов родительской субботы – нельзя отказывать в милостыне в этот день, а на кладбище – громко смеяться и веселиться.

Люди верующие также не поминают усопших водкой.

Молитва в родительскую субботу