Радоница 2019: когда отмечать и что делать в этот день / Главред

На Радоницу ходят на кладбище, на могилы родных и близких, дабы донести до них радостную весть о Воскресении Христовом. Отсюда, собственно, и название праздника – Радоница или Радуница.

Радоница 2019 в России – это главный родительский день года. В Украине праздник еще называют Гробки 2019.

Когда Радоница 2019

Дата праздника зависит от даты Пасхи 2019. В 2019 году Радоница выпала 7 мая.

Перед нею еще будет Красная горка 2019 – в воскресенье, 5 мая.

Как отмечать Радоницу

Читайте такжеРодительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вестиВ этот день верующие посещают храм и поминают усопших.

По традиции, окно в доме в этот день оставляют открытым, дабы дух покойного родственника мог беспрепятственно попасть в жилище и навести родню.

На столе весь день стоят три тарелки: из них усопшие родственники должны позавтракать, пообедать и поужинать.

Если шел дождь (без грома!), то девушки, чтобы сохранить красоту и молодость, умывались в этот день дождевой водой через серебряные или золотые кольца.

Почему Радоница – "окликание" покойников

После Чистого четверга 2019 и до самой Красной горки, или Фоминого воскресенья, в церквях не поют литий по усопшим, не бывает панихид. Так как в это время все православные радуются Воскресению Христа и тому, что Тот победил саму смерть.

И, получается, что Радоница – это, по сути, первый день, когда снова "окликают" покойников: служат соответствующие службы в храмах, также на Радоницу ходят на кладбище и поминают там.

"Окликанием же покойников" в старину назывался специальный обряд: попричитать над могилой, с плачем умоляя покойного появиться перед родней или хотя бы подать голос. Дело это, как правило, женщины. Стоит отметить, что этот обычай не распространен далеко не во всех регионах.

Также в этот день "окликают" дождь. Ребятня выискивала на небе облако и начинала ему кричать: Поливай, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен поливай ведром, или Дождик, дождик! Снаряжайся на показ, или Дождь, дождь, припусти посильней, поскорей, нас, ребят, обогрей!

Можно ли работать на Радоницу

Работать на Радоницу можно – если работа не мешает отдать дань почившей родне или друзьям, то есть помолиться за них, сходить в храм и постараться посетить их могилки.

Читайте такжеСвященник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работатьПо традиции, всю работу стараются переделать до полудня – чтобы вечер спокойно провести в кругу семьи.

Радоница: уборка могилок

Уборка могилок на Радоницу также разрешается. Это как раз один из тех дней, когда православные навещают родных на кладбище, наводят там порядок и поминают усопших.

Хотя многие убираются на кладбище заранее – это также не воспрещается.

Радоница: как правильно поминать

По церковным канонам, на Радоницу принято сначала посетить службу в храме, поставить свечку за почившего и только потом побывать на кладбище. На могилке можно также совершить литию (краткую панихиду) самостоятельно – мирским чином. Помолиться за родных.

При этом на кладбище нужно вести себя благоговейно: без громкого смеха, шумных застолий и т.п.

Также можно в этот день подать милостыню за усопшего.

Что брать на кладбище на Радоницу

Читайте такжеПервая родительская суббота 2019: что нельзя делатьМногие несут с собой на кладбище на Радоницу оставшиеся после Пасхи праздничные угощения. Однако церковь не одобряет, когда на могилках оставляют паски, крашанки и тем более алкоголь: в этом священники усматривают связь с языческими подношениями.

Поэтому на кладбище, по церковному уставу, стоит взять с собой разве что инструменты для уборки могилки. Можно захватить с собой лампадку со свечой и молитвенник, чтобы прочесть поминальную молитву.

Поминальная молитва на Радоницу

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Имена удобнее прочитывать по помяннику — небольшой книжечке, где записываются имена живых и усопших сродников. Существует благочестивый обычай вести семейные помянники, прочитывая которые православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.

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Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Радоница: языческий праздник

У православной церкви поминовение на Радоницу церковным уставом не предусмотрено. То есть это скорее народный праздник, нежели церковный.

При этом церковь категорически не одобряет поминать покойников алкогольными напитками. Поэтому "пить за упокой", что как раз и принято на Радоницу – это языческая традиция.

Радоница что нельзя делать

На Радоницу нельзя: