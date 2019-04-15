Красная горка в 2019 году: когда и как празднуют

Главред узнал приметы на Красную горку 2019.
В первое воскресенье после Пасхи 2019 отмечают Антипасху – или, по-народному, Красную горку. Церковное название праздника – Фомино воскресенье.
Это не замена Пасхе, а, скорее, ее повторение. Установлен праздник в память о том, как Фома не поверил в воскрешение Христа и в качестве доказательства погрузил пальцы свои в раны Христовы, дабы убедиться, что Спаситель умер, но воскрес. За это и получил он свое прозвище – Фома Неверующий, а народ –еще один праздник.
В этот день в храмах служат литургии по пасхальному канону.
Когда Красная горка в 2019 году
В 2019 году Красная горка выпала на 5 мая.
Сколько дней длится Красная горка
Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаФомина неделя длится (как и всякая неделя) семь дней и как раз и завершается Красной горкой в воскресенье. За нею во вторник, то есть на девятый день после Пасхи, отмечается Радоница. Радоница 2019 выпала на 7 мая.
Красная горка 2019: свадьба
На Красную горку 2019 венчание дозволяется. Это первый день за долгое время, когда уже можно венчаться в храме, ведь во время Великого поста 2019, на саму Пасху и в последующую за ней Светлую неделю священники не венчают.
Более того, свадьба на Красную горку 2019 считается заранее благословенной свыше. Считается, что люди, обвенчавшиеся на Красную горку, семейную жизнь проживут в любви и согласии. Есть даже поговорка: Кто на Красную горку женится, вовек не разведется.
Красная горка: приметы
Есть такие приметы на Красную горку:
- безветренный день – к хорошему урожаю зерновых;
- те, кто на Красную горку разругаются, до самой Троицы не помирятся;
- если грустить или плакать — весь год будут преследовать неприятности.
Считается, что одеться в одежду красного цвета на Антипасху, то потом весь год будешь счастливым и удачливым.
Также на праздник с горок катали яйца: чем более плавно скатится, тем удачливее пройдет этот год.
Красная горка: что нужно делать
Читайте такжеРодительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вестиНа Красную горку верующие ходят на специальную заупокойную литургию в храме.
Также на Антипасху принято поминать своих родных с радостью, а не со слезами, так как Пасха – символ рождения для Вечности, "где нет ни печали, ни скорби, ни страданий".
Красная горка: что нельзя делать
На Красную горку не рекомендуется заниматься домашними делами, день стоит посвятить делам духовным.
Не рекомендуется наводить порядок на могилах – это сделают заранее.
Нельзя пить спиртные напитки "за Царствие Небесное".
Не рекомендуется посещать кладбища беременным женщинам и детям до 1 года – им советуют посетить храм.