Красная горка в 2019 году: когда и как празднуют

Красная горка 2019: когда и как отмечать / 1zoom.ru

В первое воскресенье после Пасхи 2019 отмечают Антипасху – или, по-народному, Красную горку. Церковное название праздника – Фомино воскресенье.

Это не замена Пасхе, а, скорее, ее повторение. Установлен праздник в память о том, как Фома не поверил в воскрешение Христа и в качестве доказательства погрузил пальцы свои в раны Христовы, дабы убедиться, что Спаситель умер, но воскрес. За это и получил он свое прозвище – Фома Неверующий, а народ –еще один праздник.

В этот день в храмах служат литургии по пасхальному канону.

Когда Красная горка в 2019 году

В 2019 году Красная горка выпала на 5 мая.

Сколько дней длится Красная горка

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаФомина неделя длится (как и всякая неделя) семь дней и как раз и завершается Красной горкой в воскресенье. За нею во вторник, то есть на девятый день после Пасхи, отмечается Радоница. Радоница 2019 выпала на 7 мая.

Красная горка 2019: свадьба

На Красную горку 2019 венчание дозволяется. Это первый день за долгое время, когда уже можно венчаться в храме, ведь во время Великого поста 2019, на саму Пасху и в последующую за ней Светлую неделю священники не венчают.

Более того, свадьба на Красную горку 2019 считается заранее благословенной свыше. Считается, что люди, обвенчавшиеся на Красную горку, семейную жизнь проживут в любви и согласии. Есть даже поговорка: Кто на Красную горку женится, вовек не разведется.

Красная горка: приметы

Есть такие приметы на Красную горку:

безветренный день – к хорошему урожаю зерновых;

те, кто на Красную горку разругаются, до самой Троицы не помирятся;

если грустить или плакать — весь год будут преследовать неприятности.

Считается, что одеться в одежду красного цвета на Антипасху, то потом весь год будешь счастливым и удачливым.

Также на праздник с горок катали яйца: чем более плавно скатится, тем удачливее пройдет этот год.

Красная горка: что нужно делать

Читайте такжеРодительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вестиНа Красную горку верующие ходят на специальную заупокойную литургию в храме.

Также на Антипасху принято поминать своих родных с радостью, а не со слезами, так как Пасха – символ рождения для Вечности, "где нет ни печали, ни скорби, ни страданий".

Красная горка: что нельзя делать

На Красную горку не рекомендуется заниматься домашними делами, день стоит посвятить делам духовным.

Не рекомендуется наводить порядок на могилах – это сделают заранее.

Нельзя пить спиртные напитки "за Царствие Небесное".

Не рекомендуется посещать кладбища беременным женщинам и детям до 1 года – им советуют посетить храм.