Вербное воскресенье-2018: когда отмечается и как

Вход Господень в Иерусалим, более известный в народе Вербное воскресенье, отмечается в шестое воскресенье Великого поста.

Этот великий праздник посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим и входит в число двунадесятых праздников.

Торжество имеет несколько названий: Неде­ля ва­ий, Вербное воскресенье, Пальмовое воскресенье. У нас прижилось Вербное воскресенье, так как пальмы из-за сурового климата в наших широтах не растут, а вот вербы – за милую душу.

Вербное воскресенье в 2018 году

Дата праздника каждый год меняется. В 2018 году он выпадает на 1 апреля.

Вербное воскресенье: история праздника

Праздник установлен в честь прибытия Иисуса в Иерусалим, куда он въехал верхом на осле. Здесь его встречал народ, устилая дорогу одеждой и пальмовыми ветвями и восклицания: "Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!"

Вербное воскресенье: как празднуют

В этот праздник проходят всенощного бдения, во время которых молящиеся как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его как Победителя ада и смерти. В руках принято держать ветви верб, цветы и зажженные свечи.

Перед началом службы все, кто пришли в храм традиционно проводят шествие вокруг церкви или в самом святилище. Люди во время шествия поют праздничные антифоны и гимн Христу-Царю. Участники церемонии как бы символически выходят навстречу к Спасителю, который входит в Иерусалим.

На утреннем богослужении читается особая молитва на благословение "ваий". По окончании службы ветви верб окропляются святой водой.

У православных христиан есть обычай хранить освященные вербы в течение всего года, ими украшаются иконы в доме. Раньше освященные вербы вкладывали в руки умершего – как знак того, что тот по вере Христа победит смерть, воскреснет и встретит Спасителя с освященными ветвями.

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