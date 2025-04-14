Пятна исчезнут всего за 15 минут: одно средство отбелит унитаз до блеска

Чтобы отмыть очень грязный унитаз до блеска, можно воспользоваться одним простым средством.

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Как отмыть желтые пятна на унитазе/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как отмыть унитаз внутри

Как удалить известковый налет на унитазе

На унитазе после длительного использования могут появляться неприглядные пятна. Следы вокруг сиденья или на чаше унитаза часто вызваны известковым налетом, накоплением минералов, оставшихся от испарения воды.

Отбеливатель прекрасно убивает микробы, но сильные химикаты могут изнашивать пластиковый материал на сиденьях унитазов и создавать непривлекательный желтоватый оттенок.

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Основательница Married and a House Эллисон рассказала об одном решении, которое действительно сработало для очистки её туалета, пишет express.co.uk.

"Хотя мне говорили, что туалеты можно чистить различными нетоксичными средствами (чаще всего рекомендуются уксус и пищевая сода), я попробовала их, и мне это не понравилось. "Эти продукты хорошо подходят для обычной уборки дома, но когда дело дошло до чистки туалета, я хотела продукт, который доставлял бы дополнительный удар", - пояснила Эллисон.

Вместо этого Эллисон попробовала лимонную кислоту, и была поражена тем, насколько эффективно она очищает пятна на унитазе.

"Лимонная кислота естественным образом содержится в цитрусовых. Это компонент, который придает лимонам и лаймам кисловатый вкус. Он имеет подобный рН к уксусу, оба являются кислотами, но лимонная кислота может сделать некоторые вещи, которые не может уксус", - отметила она.

Эллисон объяснила, что лимонная кислота может растворить минералы в известковом налете, чтобы помочь избавиться от пятен. Но она также прекрасно очищает любую мыльную пену или ржавчину. Также она может естественным образом отбелить поверхности.

"Вот бонус относительно лимонной кислоты как моющего средства... она имеет небольшой отбеливающий эффект и является антибактериальной. Это делает ее отличным дезинфицирующим средством", - сказала она.

Лимонная кислота не только удалит известковый налет, но и поможет удалить любые следы или желтые пятна, которые образовались от использования отбеливателя или других агрессивных средств на вашем туалете.

Как использовать лимонную кислоту для чистки унитаза

Нужно налить две столовые ложки лимонной кислоты в унитаз, а затем залить теплой водой поверх лимонной кислоты, чтобы активировать ее. Но вода должна быть теплой, а не горячей.

Если вы хотите очистить сиденье унитаза, нужно смешать две столовые ложки лимонной кислоты в стеклянной бутылке-распылителе с 475 мл горячей воды и распылить на поверхность. Дать лимонной кислоте постоять по крайней мере 15 минут. Однако можно оставить ее там и на дольше. Когда это время пройдет, почистить загрязнения с помощью старой зубной щетки.

Если пятна останутся, нужно будет повторить процесс, пока они не исчезнут.

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