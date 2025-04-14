Альбина Джанабаева больше не скрывает дочь и показала ее лицо крупным планом

Вы узнаете:
- Альбина Джанабаева поздравила дочь с днем рождения
- Певица показала, как они его отпраздновали
Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, поделилась с поклонниками, что ее дочь Агата празднует день рождения.
На своей странице в соцсетях певица показала, как Агата принимала поздравления в важный день.
Кстати, Джанабаева сделала исключение и показала лицо дочери, хотя раньше старалась прятать его на снимках.
"Ура, 4 года!" - написала артистка под публикацией.
На видео семья находилась в саду и родные водили хоровод вокруг девочки. Также на кадрах показался и отец Агаты – певец Валерий Меладзе.
Напомним, Меладзе и Джанаева уехали из РФ жить в Испанию в 2022 году.
"Джанабаева временно поставила карьеру на паузу, а спустя пару лет все изменилось — вместе с мужем она покинула Россию и в последнее время все реже бывает здесь. Сегодня Альбина продолжает выпускать новые песни, но большие концерты уже не собирает. И, кажется, ни о чем не жалеет. Воспитывает детей, поднимает охваты в соцсетях и "работает" женой Меладзе, а это значит — "варить ему борщ; слушать, как он поет о какой-то Вере; ходить на его концерты бесплатно; развлекать детей в маске папы", - пишут росСМИ.
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Валерий Меладзе - последние новости по теме
Как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда приезжал в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
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Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
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