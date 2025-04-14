"100 тысяч погибших бойцов ВСУ": у Зеленского опровергли данные CBS News

По словам Сергея Никифорова, CBS News приписало президенту Владимиру Зеленскому некоторые утверждения, которые он не говорил.

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Сергей Никифоров прокомментировал публикацию CBS News с интервью Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Никифоров заявил, что Зеленский не называл цифру о 100 000 погибших украинских военных

CBS News приписало президенту некоторые заявления, которые он не делал

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал материал CBS News с интервью Владимира Зеленского, где озвучивались украинские потери в войне с РФ.

Как пишет Лига, Никифоров в комментарии журналистам отметил, что программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с президентом Зеленским, где закадровым текстом говорится о якобы до 100 000 погибших украинских военных во время полномасштабной войны.

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Он обратил внимание на то, что источник соответствующей информации о потерях ВСУ в сюжете не указывается.

По словам Никифорова, президент Зеленский в интервью такой цифры не называл, как и некоторые другие вещи, прозвучавшие в закадровом тексте.

О чем шла речь в материале CBS News

"Ежедневные российские удары по украинским городам. 1700 нападений на школы, более 600 погибших детей, 780 атак на медицинские учреждения, 13 000 убитых мирных жителей и до 100 000 украинских военных", - говорилось в материале издания.

"Наш народ платит наивысшую цену. Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги - все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали [жизни] наших людей", - заявил Зеленский в интервью американским журналистам.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил статистику потерь, которые понесла Украина с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план. По словам Зеленского, находясь в Украине, Трамп мог бы "понять, что здесь происходит".

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сысрький отметил, что благодаря профессионализму украинских войск потери РФ с начала года достигли 100 тысяч человек.

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