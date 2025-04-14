Толстая или слишком худая: как понять, что у собаки проблемы с весом

Собака со здоровым весом должна иметь очевидную талию с формой песочных часов.

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Как определить, правильный ли вес у собаки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Можно ли понять, здоровый ли вес у собаки без весов

Как должна выглядеть талия у собаки

Правильный вес у собаки - это залог ее здоровья и хорошего физического и психического самочувствия. Если у вас дома нет весов или собака не любит взвешиваться, то определить, нормальный ли вес у животного, можно другим способом. Секретом поделилась ветеринар Мейрид Лихи из ирландского города Типперэри.

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Как определить, нормальный ли вес у собаки

По словам специалиста, все, что вам нужно знать, это три слова: "ребра", "талия" и "складка".

Мейрид объяснила в TikTok, что ребра у собаки должны легко прощупываться, и если вам приходится "сильно надавливать", чтобы их найти, у вашего питомца избыточный вес.

"Если вы видите ребра, ваша собака слишком худая", — добавила она.

Далее идет талия. Она должна хорошо заходить за ребра. Если талия не принимает нужную форму, ветеринар рекомендует увеличить длительность прогулок. Если талия слишком узкая, животного нужно питательнее кормить.

Что касается живота, то он должен "хорошо подворачиваться" под талией. Если у вашей собаки ровная линия от живота до задних ног, значит животное имеет лишний вес. Если живот слишком узкий и подтянутый, значит собака слишком худая.

Еще несколько советов, как определить, здоровый ли вес у собаки без весов:

если вес здоровый, вы увидите талию сбоку и сверху;

почувствуйте ребра собаки, проводя руками по ее бокам;

почувствуйте позвоночник и тазовые кости — они не должны выпирать;

почувствуйте, как живот вашей собаки втягивается, а не выпячивается;

коснитесь основания хвоста вашей собаки, и вы не увидите там скоплений жира.

Собака со "здоровым весом" должна иметь очевидную талию с формой песочных часов. Ребра и позвоночник должны быть видны только у таких пород, как уиппеты или грейхаунды.

Если вы сомневаетесь относительно веса вашей собаки, стоит обратиться за консультацией к ветеринару.

Смотрите видео - Ветеринар показала, как узнать, здоровый ли вес у собаки:

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