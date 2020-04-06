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6 апреля – какой сегодня праздник – канун Благовещения и День спорта

6 апреля 2020, 00:19

6 апреля – предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы 2020. Что надо делать (особенно для удачного замужества) – читайте в нашем материале.

6 апреля праздник спорта и канун Благовещения 2020 – что нельзя делать
6 апреля праздник спорта и канун Благовещения 2020 – что нельзя делать / Bdzhola.com

6 апреля 2020 – сегодня праздник спортивный.

Мир отмечает Международный день спорта на благо развития и мира и Всемирный день настольного тенниса. В Кыргызстане – День работников физической культуры и спорта.

Россия отмечает День работников следственных органов МВД РФ.

По народному календарю, 6 апреля – Артемон — дери полоз.

6 апреля – праздник церковный

Православные 6 апреля почитают святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского.

Сегодня канун Благовещения Пресвятой Богородицы 2020

К слову, большинство молитв на Благовещение – на удачу, на любовь и беременность – читается в полночь перед праздником. Ранее мы уже писали о том, что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы – в материале Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги.

Идет Великий пост 2020.

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6 апреля – приметы

Есть такие приметы 6 апреля на погоду:

  • теплая ночь на Артемона – к теплой весне;
  • дождь – много будет корма для домашней скотины;
  • снег – к урожаю гречки;
  • мороз – к урожаю проса и овса.

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6 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Сегодня нужно убраться в доме и переделать все домашние дела – чтобы 7 апреля праздновать Благовещение 2020 с легкой душой и в чистом доме.

На вечерней службе в храме уже начинают освящать семена для посадки.

Чтобы удачно выйти замуж – девушка должна выстоять всю ночную службу в церкви. Тогда, по поверью, и муж будет хороший.

Существует и специальное гадание на Благовещение, которое устраивают как раз в ночь с 6 на 7 апреля. На ночь вывешивают на улицу мокрое полотенце: если до утра высохло – будет богатый урожай, нет – к неурожайному году.

По народным поверьям, 6 апреля нельзя:

  • оставлять незавершенные дела;
  • есть жирную пищу;
  • ругаться и скандалить.

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6 апреля – именины

День ангела справляют Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан и Яков.

6 апреля – кто родился

6 апреля родились такие знаменитости:

  • 1483 — итальянский художник и архитектор Рафаэль (другие возможные даты рождения — 26 марта или 28 марта).
  • 1670 — французский поэт-сатирик, автор эпиграмм Жан-Батист Руссо.
  • 1812 — русский писатель, публицист, философ, революционер-демократ, сторонник независимости Украины Александр Герцен.
  • 1836 — украинский и российский хирург Николай Склифосовский.
  • 1942 — американский сценарист и режиссер Бэрри Левинсон (Человек дождя, Доброе утро и др.).
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Сейчас вы просматриваете новость «6 апреля – какой сегодня праздник – канун Благовещения и День спорта». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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