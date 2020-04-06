6 апреля – какой сегодня праздник – канун Благовещения и День спорта

6 апреля праздник спорта и канун Благовещения 2020 – что нельзя делать / Bdzhola.com

6 апреля 2020 – сегодня праздник спортивный.

Мир отмечает Международный день спорта на благо развития и мира и Всемирный день настольного тенниса. В Кыргызстане – День работников физической культуры и спорта.

Россия отмечает День работников следственных органов МВД РФ.

По народному календарю, 6 апреля – Артемон — дери полоз.

6 апреля – праздник церковный

Православные 6 апреля почитают святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского.

Сегодня канун Благовещения Пресвятой Богородицы 2020.

К слову, большинство молитв на Благовещение – на удачу, на любовь и беременность – читается в полночь перед праздником. Ранее мы уже писали о том, что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы – в материале Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги.

Идет Великий пост 2020.

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6 апреля – приметы

Есть такие приметы 6 апреля на погоду:

теплая ночь на Артемона – к теплой весне;

дождь – много будет корма для домашней скотины;

снег – к урожаю гречки;

мороз – к урожаю проса и овса.

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6 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Сегодня нужно убраться в доме и переделать все домашние дела – чтобы 7 апреля праздновать Благовещение 2020 с легкой душой и в чистом доме.

На вечерней службе в храме уже начинают освящать семена для посадки.

Чтобы удачно выйти замуж – девушка должна выстоять всю ночную службу в церкви. Тогда, по поверью, и муж будет хороший.

Существует и специальное гадание на Благовещение, которое устраивают как раз в ночь с 6 на 7 апреля. На ночь вывешивают на улицу мокрое полотенце: если до утра высохло – будет богатый урожай, нет – к неурожайному году.

По народным поверьям, 6 апреля нельзя:

оставлять незавершенные дела;

есть жирную пищу;

ругаться и скандалить.

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6 апреля – именины

День ангела справляют Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан и Яков.

6 апреля – кто родился

6 апреля родились такие знаменитости: