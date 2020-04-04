День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Таисии – в прозе, стихах, картинки и открытки на День ангела Таисии 2020 – подобрал Главред.
С Днем ангела Таисия поздравления принимает трижды в год. Это дни, когда звучат самые добрые пожелания и комплименты для Таи.
День Таисии 2020 отмечается 4 апреля – в честь дня памяти Таисии Мученицы, а затем еще 23 мая – день Таисии Египетской и 21 октября – почитается преподобная Таисия Египетская, Фиваидская.
Самые лучшие поздравления с Днем ангела Таисии – в прозе, стихах, картинки и открытки на День ангела Таисии 2020 – подобрал Главред.
День ангела Таисии – поздравления Таечке в прозе, стихах, смс
Таисия! Сегодня для тебя радостный день – день ангела! Поздравляю и желаю тебе, чтобы ангел-хранитель укрывал тебя своими крыльями от всех бед и неприятностей! Пусть дорога твоей жизни будет ровной и гладкой, и если вдруг случится тебе поскользнуться, пусть всегда найдется рука верного друга, способного тебя поддержать!
***
Для священной миссии
Выбран день веселый,
Принимай Таисия
Поздравлений горы.
Массу пожеланий,
Счастья и здоровья,
В жизни процветания
С радостью, любовью.
***
Таечка, с днем Ангела-хранителя -
От тоски зеленой избавителя,
От хандры чудесного спасателя,
Верного, надежного приятеля!
Дружбы с ним не обрывай, хорошая,
И тогда не будешь счастьем брошена!
Сбудутся мечты и ожидания,
Станет жизнь полна очарования!
***
Таисия, Тая, Таечка! Судьба наградила тебя этим нежным именем! И ты такая же, как твое имя – нежная, утонченная, изысканная! Твой чарующий взор заставляет таять строгие мужские сердца! Твой ангельский голос проникает до глубины души! Ты и сама похожа на ангела! С именинами тебя, милая девочка!
***
Тая, будь веселой,
Чаще улыбайся,
Повстречай свою удачу
И не расставайся.
Счастьем пусть наполнится
Каждый день грядущий,
Пусть мечты исполнятся,
Жизнь пусть станет лучше.
День ангела Таїсії – привітання своїми словами, у віршах та смс на День ангела Таісії
Тая дорога, я бажаю тобі завжди залишатися такою. Вітаю тебе і бажаю здоров'я, удачі, успіху, радості, любові, щастя і багатства! Нехай у твоєму житті все і завжди складається найкращим чином.
***
Таїсія, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.
***
Таїсіє, у тебе нині свято,
З Днем ангела вітаю!
І привітання це у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!