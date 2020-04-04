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День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи

4 апреля 2020, 04:29

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Таисии – в прозе, стихах, картинки и открытки на День ангела Таисии 2020 – подобрал Главред.

День ангела Таисии 2020 – поздравления и открытки с именинами
День ангела Таисии 2020 – поздравления и открытки с именинами

С Днем ангела Таисия поздравления принимает трижды в год. Это дни, когда звучат самые добрые пожелания и комплименты для Таи.

День Таисии 2020 отмечается 4 апреля – в честь дня памяти Таисии Мученицы, а затем еще 23 мая – день Таисии Египетской и 21 октября – почитается преподобная Таисия Египетская, Фиваидская.

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Таисии – в прозе, стихах, картинки и открытки на День ангела Таисии 2020 – подобрал Главред.

День ангела Таисии – поздравления Таечке в прозе, стихах, смс

Таисия! Сегодня для тебя радостный день – день ангела! Поздравляю и желаю тебе, чтобы ангел-хранитель укрывал тебя своими крыльями от всех бед и неприятностей! Пусть дорога твоей жизни будет ровной и гладкой, и если вдруг случится тебе поскользнуться, пусть всегда найдется рука верного друга, способного тебя поддержать!

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***

Для священной миссии

Выбран день веселый,

Принимай Таисия

Поздравлений горы.

Массу пожеланий,

Счастья и здоровья,

В жизни процветания

С радостью, любовью.

***

Таечка, с днем Ангела-хранителя -

От тоски зеленой избавителя,

От хандры чудесного спасателя,

Верного, надежного приятеля!

Дружбы с ним не обрывай, хорошая,

И тогда не будешь счастьем брошена!

Сбудутся мечты и ожидания,

Станет жизнь полна очарования!

***

Таисия, Тая, Таечка! Судьба наградила тебя этим нежным именем! И ты такая же, как твое имя – нежная, утонченная, изысканная! Твой чарующий взор заставляет таять строгие мужские сердца! Твой ангельский голос проникает до глубины души! Ты и сама похожа на ангела! С именинами тебя, милая девочка!

***

Тая, будь веселой,

Чаще улыбайся,

Повстречай свою удачу

И не расставайся.

Счастьем пусть наполнится

Каждый день грядущий,

Пусть мечты исполнятся,

Жизнь пусть станет лучше.

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День ангела Таїсії – привітання своїми словами, у віршах та смс на День ангела Таісії

Тая дорога, я бажаю тобі завжди залишатися такою. Вітаю тебе і бажаю здоров'я, удачі, успіху, радості, любові, щастя і багатства! Нехай у твоєму житті все і завжди складається найкращим чином.

***

Таїсія, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

Таїсіє, у тебе нині свято,

З Днем ангела вітаю!

І привітання це у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

С Днем ангела Таисии – открытки и картинки

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Сейчас вы просматриваете новость «День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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