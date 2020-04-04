С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления

День веб-мастера 2020 – поздравления прикольные и крутые открытки

День веб-мастера 2020 и День Интернета 2020 отмечаются вместе.

Первый – потому что в дате 4 апреля (4.04) зашифрована знаменитая ошибка Not Found (ошибка 404). А это и есть главный повод обратиться к веб-мастеру. А второй – потому что 4 апреля католики чествуют святого Исидора, который считается покровителем Интернета.

Самые лучшие поздравления с Днем веб-мастера 2020 подобрал Главред на их праздник.

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День веб-мастера 2020 – прикольные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравление с Днем веб мастера в прозе:

Глубокоуважаемые веб-мастера, поздравляем вас, повелителей кабелей и вай-фая с профессиональным праздником! Скоростного интернета, великолепного зрения, усидчивости, интересных заказов и большой востребованности! С праздником вас.

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Поздравление с Днем веб мастера прикольное:

Сегодня миром правит Интернет,

А потому в сети важнее нет вебмастера.

Мы это твердо знаем,

Вас с праздником, коллега, поздравляем!

Вы – наш волшебник, мастер вы от Бога,

Свою в инете строите дорогу:

Сверстать, настроить, раскрутить, оформить

Вам сайт легко, как имя свое помнить!

Желаем вам, наш мастер дорогой,

Средь паутины не терять покой!

Чтоб сеть не стала манной в небесах,

Вы чаще вспоминайте о друзьях!

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Поздравление с Днем веб мастера своими словами:

Поздравляю с днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Желаем, чтоб все данные передавались без потерь, а разрывы на линии были так редки, что все считали бы их просто мифом.

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У веб-мастера нелегкая работка –

Продвижение и сайтов разработка.

Но без вас мы б жили в скучном мире.

Пусть минует вас 404.

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Поздравление с Днем веб мастера – стихи:

С Днем веб-мастера поздравить

Я хочу вас в дату эту,

Ведь 4. 04 — не ошибка Интернета.

Это праздник тех, кто сайты

В Интернете создает,

Во всемирной паутине

Нити новые плетет.

Миллион желаю ярких,

Креативных вам идей,

Пусть спешит скорей удача

К вам из Интернет-сетей.

***

Поздравление с Днем веб мастера короткое:

С Днем веб-мастера вам шлю

Я сегодня поздравления,

Креативные под силу

Будет пусть найти решения.

***

Все ошибки исправляешь

Во вселенской паутине,

Никогда не потопаешь

В Интернетовской рутине.

Результат всегда наилучший –

По-другому ведь нельзя.

Поздравляю я сегодня

С Днем вебмастера тебя!

День веб-мастера 2020 – картинки и открытки