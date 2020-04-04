УкрРус
  1. Главная
  3. Поздравления

С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления

4 апреля 2020, 05:55

Поздравление с Днем веб-мастера дарят в один день с Днем Интернета 2020 – картинки, открытки и пожелания своими словами звучат для истинных профи своего дела.

День веб-мастера 2020 – поздравления прикольные и крутые открытки
День веб-мастера 2020 – поздравления прикольные и крутые открытки

День веб-мастера 2020 и День Интернета 2020 отмечаются вместе.

Первый – потому что в дате 4 апреля (4.04) зашифрована знаменитая ошибка Not Found (ошибка 404). А это и есть главный повод обратиться к веб-мастеру. А второй – потому что 4 апреля католики чествуют святого Исидора, который считается покровителем Интернета.

Самые лучшие поздравления с Днем веб-мастера 2020 подобрал Главред на их праздник.

Читайте также4 апреля – какой сегодня праздник: День Интернета и Василий Теплый

День веб-мастера 2020 – прикольные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравление с Днем веб мастера в прозе:

Глубокоуважаемые веб-мастера, поздравляем вас, повелителей кабелей и вай-фая с профессиональным праздником! Скоростного интернета, великолепного зрения, усидчивости, интересных заказов и большой востребованности! С праздником вас.

День интернета открытки гифки

***

Поздравление с Днем веб мастера прикольное:

Сегодня миром правит Интернет,

А потому в сети важнее нет вебмастера.

Мы это твердо знаем,

Вас с праздником, коллега, поздравляем!

Вы – наш волшебник, мастер вы от Бога,

Свою в инете строите дорогу:

Сверстать, настроить, раскрутить, оформить

Вам сайт легко, как имя свое помнить!

Желаем вам, наш мастер дорогой,

Средь паутины не терять покой!

Чтоб сеть не стала манной в небесах,

Вы чаще вспоминайте о друзьях!

***

Поздравление с Днем веб мастера своими словами:

Поздравляю с днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Желаем, чтоб все данные передавались без потерь, а разрывы на линии были так редки, что все считали бы их просто мифом.

***

У веб-мастера нелегкая работка –

Продвижение и сайтов разработка.

Но без вас мы б жили в скучном мире.

Пусть минует вас 404.

открытки с днем вебмастера гифки

***

Поздравление с Днем веб мастера – стихи:

С Днем веб-мастера поздравить

Я хочу вас в дату эту,

Ведь 4. 04 — не ошибка Интернета.

Это праздник тех, кто сайты

В Интернете создает,

Во всемирной паутине

Нити новые плетет.

Миллион желаю ярких,

Креативных вам идей,

Пусть спешит скорей удача

К вам из Интернет-сетей.

***

Поздравление с Днем веб мастера короткое:

С Днем веб-мастера вам шлю

Я сегодня поздравления,

Креативные под силу

Будет пусть найти решения.

***

Все ошибки исправляешь

Во вселенской паутине,

Никогда не потопаешь

В Интернетовской рутине.

Результат всегда наилучший –

По-другому ведь нельзя.

Поздравляю я сегодня

С Днем вебмастера тебя!

День веб-мастера 2020 – картинки и открытки

открытки с днем вебмастера прикольные
открытки с днем вебмастера красивые
картинки с днем веб-мастера
картинки с днем веб-мастера
праздник поздравления открытки Интернет
Сейчас вы просматриваете новость «С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:45
Если ситуация резко не изменится, уже осенью Украину ждут голодные бунты
06:22
Коронавирус: грозит ли Украине сценарий Италии - прогноз врача
06:03
"Дырка черная, бл*ть, можно порно снимать": Панин показал голый зад на полу кухни
05:55
С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления
05:34
Ученые раскрыли новый факт о коронавирусе: COVID-19 повреждает важный орган
05:02
"Шмыг-шмыг – и всё": чего ждать от премьерства "хитрого" Шмыгаля
04:29
День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи
04:01
Перекись своими руками: Комаровский дал простой рецепт защиты от коронавируса Видео
03:15
Мозоли в карантине: популярный порносайт запустит свое секс-шоу
02:30
Миллионы безработных: эксперт оценил результаты карантина
01:39
Половая самоизоляция: лучшие секс-игры для карантина
00:55
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
00:32
Под Львовом боевой снаряд с полигона прилетел во двор дома Видео
00:19
4 апреля – какой сегодня праздник: День Интернета и Василий Теплый Видео
03 апреля, пятница
23:58
На крупный штраф попала украинка, нарушившая самоизоляцию по приезду из Таиланда Видео
23:36
В Днепре из коронавирусной больницы похитили оборудование Видео
23:15
Холостяк 10 сезон 5 выпуск 03-04-2020 - кто ушел Видео
23:11
Жена главы МОЗ в день его назначения открыла медфирму: Степанов объяснил Видео
23:10
Лукашенко смело высказался о политике Украины на Донбассе
22:52
Фильмы Disney: график выхода на 2020-2022
22:42
Главврач Александровской больницы назвала стадии и симптомы коронавируса
22:15
Мулатка-порноактриса порадовала фанатов телом в сексуальном белье Фото
22:12
Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку Видео
22:01
Умер легендарный соул-певец и музыкант Билл Уизерс Видео
21:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовная приятность и гибель отношений Видео
21:36
Печальная статистика: Зеленский назвал эпицентры коронавируса в Украине
21:34
"Человек задыхается": профессор из США рассказал, как наступает смерть от коронавируса Видео
21:00
Киевлян будут тестировать на коронавирус на дому - к кому приедут
20:50
Путин назвал комфортную цену на нефть и договаривается с США и Саудовской Аравией
20:24
Был в тяжелом состоянии: "слуга народа" поборол уханьскую хворь
19:41
Будьте бдительны: украинцам продают подделки вместо антисептиков Видео
19:37
"Собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя": Комаровский "наехал" на Кабмин
19:34
Шазам 2: дата выхода после коронавируса
19:08
В США врачи фиксируют у тяжелых больных коронавирусом поражение мозга Видео
19:04
Украинцы в шоке: социологи выяснили жуткие последствия продления карантина
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 03-04-2020 - интимные игры Видео
18:42
Выпивка и песни: СМИ рассказали, как вернувшиеся с Бали сидят на карантине
18:37
У крымнашиста Охлобыстина коронавирус у дочки - проверяется вся семья
18:23
"Неполноценные дети": Кличко отличился очередным конфузом Видео
18:22
Без куличей и крашенных яиц: Кабмин запретил массовые гулянья на Пасху
18:15
В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel
18:03
Супрун резко распекла протокол лечения коронавируса от Минздрава
18:01
Лунный календарь огородника на апрель 2020 – когда и что сажать Видео
17:36
Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи
17:19
Чего нельзя делать на карантине: полный список запретов для украинцев от Кабмина
17:17
Что посмотреть на карантине - лучшие драмы от Леси Никитюк
17:05
Коронавирус набрал бешеный темп: эксперт рассказала о миллионах заболевших
17:01
Бьюти-тур на диване: советы красоток со всего мира новости компании
16:48
Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида Видео
16:19
Адепт Путина Лев Лещенко вылечил коронавирус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять