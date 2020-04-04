С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления

Поздравление с Днем веб-мастера дарят в один день с Днем Интернета 2020 – картинки, открытки и пожелания своими словами звучат для истинных профи своего дела.
День веб-мастера 2020 и День Интернета 2020 отмечаются вместе.
Первый – потому что в дате 4 апреля (4.04) зашифрована знаменитая ошибка Not Found (ошибка 404). А это и есть главный повод обратиться к веб-мастеру. А второй – потому что 4 апреля католики чествуют святого Исидора, который считается покровителем Интернета.
Самые лучшие поздравления с Днем веб-мастера 2020 подобрал Главред на их праздник.
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День веб-мастера 2020 – прикольные поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравление с Днем веб мастера в прозе:
Глубокоуважаемые веб-мастера, поздравляем вас, повелителей кабелей и вай-фая с профессиональным праздником! Скоростного интернета, великолепного зрения, усидчивости, интересных заказов и большой востребованности! С праздником вас.
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Поздравление с Днем веб мастера прикольное:
Сегодня миром правит Интернет,
А потому в сети важнее нет вебмастера.
Мы это твердо знаем,
Вас с праздником, коллега, поздравляем!
Вы – наш волшебник, мастер вы от Бога,
Свою в инете строите дорогу:
Сверстать, настроить, раскрутить, оформить
Вам сайт легко, как имя свое помнить!
Желаем вам, наш мастер дорогой,
Средь паутины не терять покой!
Чтоб сеть не стала манной в небесах,
Вы чаще вспоминайте о друзьях!
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Поздравление с Днем веб мастера своими словами:
Поздравляю с днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Желаем, чтоб все данные передавались без потерь, а разрывы на линии были так редки, что все считали бы их просто мифом.
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У веб-мастера нелегкая работка –
Продвижение и сайтов разработка.
Но без вас мы б жили в скучном мире.
Пусть минует вас 404.
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Поздравление с Днем веб мастера – стихи:
С Днем веб-мастера поздравить
Я хочу вас в дату эту,
Ведь 4. 04 — не ошибка Интернета.
Это праздник тех, кто сайты
В Интернете создает,
Во всемирной паутине
Нити новые плетет.
Миллион желаю ярких,
Креативных вам идей,
Пусть спешит скорей удача
К вам из Интернет-сетей.
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Поздравление с Днем веб мастера короткое:
С Днем веб-мастера вам шлю
Я сегодня поздравления,
Креативные под силу
Будет пусть найти решения.
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Все ошибки исправляешь
Во вселенской паутине,
Никогда не потопаешь
В Интернетовской рутине.
Результат всегда наилучший –
По-другому ведь нельзя.
Поздравляю я сегодня
С Днем вебмастера тебя!