С 1 апреля 2020 – прикольные картинки, гиф и угарные пожелания

Главред подобрал для своих читателей на 1 апреля самые прикольные поздравления с Днем смеха 2020.
Картинки на 1 апреля про "никому не верь" – далеко не единственный способ поздравить с праздником.
Главред подобрал для своих читателей поздравления с 1 апреля – скачать которые можно абсолютно бесплатно. Это и самые красивые открытки с 1 апреля для женщин, и прикольные картинки с 1 апреля мужчине, с Днем смеха гиф – мерцающие и яркие, как взрывы искреннего смеха. Добавьте к ним шутку или доброе пожелание – и вуаля! Хорошее настроение на праздник вам и вашим друзьям обеспечено.
Ранее мы уже публиковали топ-10 самых эпических первоапрельских розыгрышей. Скажем, в середине прошлого столетия телезритель был настолько наивен, что британской новостной программе на ВВС удалось убедить многих в возможности произрастания спагетти на деревьях.
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С Днем Смеха – поздравления
Поздравления с 1 апреля в прозе:
Пусть улыбка в этот день не сойдет с лица, а безмерное счастье заполнит сердце и душу. Пускай всегда окружают лишь любящие глаза родных и близких, а удача постоянно идет рядом. Желаю от всей души, чтобы горе, беды и неудачи обходили стороной, и поздравляю с 1 апреля — днем смеха.
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Поздравляю с Днём смеха и искренне желаю почаще улыбаться, с легкостью решать все свои проблемы и никогда не забывать о веселье и чудесном отдыхе. Пусть сегодня тебя порадуют друзья, пусть приключится с тобой что-то весёлое, смешное и интересное.
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Поздравления с 1 апреля подруге:
Дорогая моя подруга-приколистка! Человека с юмором, безграничным тактом и неуемной фантазией следует поздравить с профессиональным праздником... Нет, не днем обманутого, скорее днем юмориста. Желаю не растратить свой дар и накапливать юмористический потенциал. Для большей огранки этого чудесного таланта предлагаю ответить мне взаимностью.
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Смех задорный отовсюду
Глушит слух и тут и там,
Отчего решили люди,
Что день этот Дурака?
Разве радость без причины,
Всегда признак дурачины?
Я хочу чтоб мы смеялись
На друзей не обижаясь!
***
Поздравление с 1 апреля в стихах:
Розыгрыши, смех и шутки,
И повсюду прибаутки.
Это, смеха день настал,
Смех, на целый день пристал.
Поздравляю всех вас я,
Всем улыбок и добра.
Смех продляет жизнь, друзья,
Хохочите до утра.
***
Стихи 1 апреля – приколы:
Отмечают праздник смеха.
Ну, потеха! Вот потеха!
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед!
А шальная детвора
Прямо с самого утра
Заключила договор:
Веселить любимый двор.
Постучали к тете Маше:
– Ой, сбежала каша ваша!
А она нам: "Не зевайте!
Быстро кашу догоняйте!!!"
Разгадала тетя Маша
Без труда затею нашу!
Забегаем к тете Свете:
– Ваш ковер уносит ветер!
Бросилась она во двор -
Точно: улетел ковер!
Он теперь висит на крыше.
А помог нам дядя Миша.
Невзирая на года,
Он затейник – хоть куда!
А сердитой тете Моте
Мы сказали: "Мышь в компоте!"
А она скорей к соседке:
Доставать для мышки клетку.
Мы компота отхлебнули,
Посидели, отдохнули
И оставили посланье:
"Было вкусно. До свиданья!"
Так, забыв про грусть и лень,
Мы шутили целый день.
Вот бы десять раз в неделю
Было первое апреля!
Поздравляю с праздником,
Праздником-проказником!
Никому не надоели
Шутки первого апреля,
А скорей – наоборот:
Посмеяться рад народ!
***
Как поздравить девушку с 1 апреля:
Моя любимая, улыбнись, апрель на дворе,
Я в праздник смеха и веселья, примчался к тебе,
Приколы и шутки бросим храбро в бой,
И я сегодня обязательно пошучу с тобой.
В этот праздник клевый, никому не верь,
Ну а лучше никому вовсе не отворяй дверь,
Погнали на балкон, смеяться и кричать,
И в прохожих шарики с водой бросать