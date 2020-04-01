С 1 апреля 2020 – прикольные картинки, гиф и угарные пожелания

Самые красивые открытки с 1 апреля – прикольные поздравления с Днем смеха

Картинки на 1 апреля про "никому не верь" – далеко не единственный способ поздравить с праздником.

Главред подобрал для своих читателей поздравления с 1 апреля – скачать которые можно абсолютно бесплатно. Это и самые красивые открытки с 1 апреля для женщин, и прикольные картинки с 1 апреля мужчине, с Днем смеха гиф – мерцающие и яркие, как взрывы искреннего смеха. Добавьте к ним шутку или доброе пожелание – и вуаля! Хорошее настроение на праздник вам и вашим друзьям обеспечено.

Ранее мы уже публиковали топ-10 самых эпических первоапрельских розыгрышей. Скажем, в середине прошлого столетия телезритель был настолько наивен, что британской новостной программе на ВВС удалось убедить многих в возможности произрастания спагетти на деревьях.

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С Днем Смеха – поздравления

Поздравления с 1 апреля в прозе:

Пусть улыбка в этот день не сойдет с лица, а безмерное счастье заполнит сердце и душу. Пускай всегда окружают лишь любящие глаза родных и близких, а удача постоянно идет рядом. Желаю от всей души, чтобы горе, беды и неудачи обходили стороной, и поздравляю с 1 апреля — днем смеха.

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Поздравляю с Днём смеха и искренне желаю почаще улыбаться, с легкостью решать все свои проблемы и никогда не забывать о веселье и чудесном отдыхе. Пусть сегодня тебя порадуют друзья, пусть приключится с тобой что-то весёлое, смешное и интересное.

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Поздравления с 1 апреля подруге:

Дорогая моя подруга-приколистка! Человека с юмором, безграничным тактом и неуемной фантазией следует поздравить с профессиональным праздником... Нет, не днем обманутого, скорее днем юмориста. Желаю не растратить свой дар и накапливать юмористический потенциал. Для большей огранки этого чудесного таланта предлагаю ответить мне взаимностью.

***

Смех задорный отовсюду

Глушит слух и тут и там,

Отчего решили люди,

Что день этот Дурака?

Разве радость без причины,

Всегда признак дурачины?

Я хочу чтоб мы смеялись

На друзей не обижаясь!

***

Поздравление с 1 апреля в стихах:

Розыгрыши, смех и шутки,

И повсюду прибаутки.

Это, смеха день настал,

Смех, на целый день пристал.

Поздравляю всех вас я,

Всем улыбок и добра.

Смех продляет жизнь, друзья,

Хохочите до утра.

***

Стихи 1 апреля – приколы:

Отмечают праздник смеха.

Ну, потеха! Вот потеха!

Словно целый белый свет

Съел смешинку на обед!

А шальная детвора

Прямо с самого утра

Заключила договор:

Веселить любимый двор.

Постучали к тете Маше:

– Ой, сбежала каша ваша!

А она нам: "Не зевайте!

Быстро кашу догоняйте!!!"

Разгадала тетя Маша

Без труда затею нашу!

Забегаем к тете Свете:

– Ваш ковер уносит ветер!

Бросилась она во двор -

Точно: улетел ковер!

Он теперь висит на крыше.

А помог нам дядя Миша.

Невзирая на года,

Он затейник – хоть куда!

А сердитой тете Моте

Мы сказали: "Мышь в компоте!"

А она скорей к соседке:

Доставать для мышки клетку.

Мы компота отхлебнули,

Посидели, отдохнули

И оставили посланье:

"Было вкусно. До свиданья!"

Так, забыв про грусть и лень,

Мы шутили целый день.

Вот бы десять раз в неделю

Было первое апреля!

Поздравляю с праздником,

Праздником-проказником!

Никому не надоели

Шутки первого апреля,

А скорей – наоборот:

Посмеяться рад народ!

***

Как поздравить девушку с 1 апреля:

Моя любимая, улыбнись, апрель на дворе,

Я в праздник смеха и веселья, примчался к тебе,

Приколы и шутки бросим храбро в бой,

И я сегодня обязательно пошучу с тобой.

В этот праздник клевый, никому не верь,

Ну а лучше никому вовсе не отворяй дверь,

Погнали на балкон, смеяться и кричать,

И в прохожих шарики с водой бросать

Прикольные и самые красивые открытки с 1 апреля