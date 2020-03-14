Не забыть и не перепутать – когда переводят часы в Украине

Когда переводят время 2020 – Украина решила, когда переводят часы на летнее время / 1zoom.ru

Каждый март украинцы начинают заранее переживать, когда в Украине переводят часы на летнее время в этом году.

В 2020 году Украина переводит часы в последние выходные марта. Это будет ночь с 28 на 29 марта.

После этого вставать украинцам придется пораньше, ведь стрелки часов на летнее время переводят на час вперед – ровно в 03:00 ночи. Запомнить, когда куда сдвигать время, помогает мнемоническое правило: "Весной вперед – осень обратно".

Чтобы уменьшить стресс организма от перехода на летнее время 2020, стоит уже сейчас начинать ложиться спать пораньше (а вот в дневное время спать не ложиться), отказавшись вечером от гаджетов и кофе (вместо него зеленый или травяной чай). Завтракать стоит питательно (но без жирного, сладкого и алкоголя), а душ принимать контрастный.

Большинство современных гаджетов, включая компьютеры, всю работу по переводу стрелок сделает за человека само. А вот механические часы придется подкручивать самим.

Перевод часов в Украине 2020 – когда отменят

В Кабмине Украины не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом. Подробнее читайте в нашем материале Перевод часов: когда в Украине отменят переход на зимнее и летнее время.