Перевод часов: когда в Украине отменят переход на зимнее и летнее время

Европа планирует отказаться от перевода стрелок часов / tver13.org

К 2021 году Европа планирует отказаться от перевода стрелок часов, которое происходит два раза в год – весной и осенью.

Такое решение недавно приняла Комиссия Европарламента по вопросам транспорта. Европейские чиновники решили, что странам нужно время, чтобы опросить своих граждан и определиться, на какое же время перейти — летнее или зимнее. Ранее планировалось, что это решение вступит в силу уже в 2020 году.

Еще в прошлом году в результате проведенного Еврокомиссией опроса выяснилось, что почти 85% из 4,6 млн участников исследования поддерживают идею об отмене. После этого еврочиновники приняли решение упразднить перевод стрелок.

Теперь эта инициатива ожидает одобрения Европарламента, после чего решение должны одобрить страны-члены.

Вместе с тем в Кабмине Украины не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом.

Как пишет Сегодня, в связи с курсом на евроинтеграцию наша страна имплементирует законодательство стран Евросоюза, а значит, и такую "временную поправку" должна будет учесть.

"Если ЕС таки решится распрощаться с переводом стрелок окончательно, наше Минэкономразвития тут же внесет соответствующее предложение в Кабмин", - резюмирует издание.

Напомним, ранее Главред опубликовал рекомендации, как укрепить здоровье во время перевода стрелок часов.