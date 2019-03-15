Когда переводят часы в 2019 и почему Украина переходит на летнее время

Когда переводят часы 2019 / 1zoom.ru

Переводят часы в Украине в 2019 году – на летнее время с зимнего – традиционно в последнее воскресенье марта.

Так, что в ночь с 30 на 31 марта в 3 утра стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед. То есть поспать удастся на один час меньше.

Обратный переход на зимнее время Украина в 2019 году совершит в последнее воскресенье октября – на час назад.

Читайте такжеУбойный март 2019: половину месяца нас ждут магнитные буриСчитается, что польза от перевода времени – это экономия энергоресурсов. Однако не все эксперты согласны с этим высказыванием. К примеру, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой отмечает, что в современном мире гораздо больше можно сэкономить, просто поставив ту же энергосберегающую лампочку.

По мнению ряда экспертов, переводя стрелки туда-сюда-обратно – государство просто "перетасовывает" затраты на электричество с домохозяйств на офисы – и наоборот.

А врачи и вовсе констатируют, что перевод времени плохо сказывается на самочувствии многих людей.

О том, как будет ходить транспорт после перевода времени на летнее, а также как сберечь здоровье в этот период – читайте в нашем материале Перевод часов в марте 2019: что важно не забыть.