Перевод часов в Украине 2019: что важно помнить

Когда переводят часы в Украине 2019 на летнее время / 1zoom.ru

Несмотря на обещания Минэкономразвития отменить переход на зимнее время еще в прошлом году – законодательно пока что данное решение так и не было принято. В октябре 2018 Украина перешла на зимнее время. А этой весной украинцев снова ждет перевод времени – на летнее 2019 на этот раз.

Когда переводят часы в Украине 2019 на летнее время

Перевод часов на летнее время в Украине традиционно происходит в марте. Если точнее – в последнее воскресенье марта.

Переход на летнее время 2019 в Украине произойдет в ночь с 30 на 31 марта.

Обратный переход на зимнее время 2019 в Украине состоится 27 октября.

Во сколько переводить часы на летнее время

Переводить стрелки часов на летнее время 2019 нужно в 3 часа утра – на один час вперед. То есть спать украинцы будут на час меньше.

Перевод времени на летнее время 2019: как сберечь здоровье

Из-за перевода стрелок многие люди жалуются на утомляемость раздражительность, а также снижение работоспособности и даже депрессию.

Чтобы уменьшить негативное влияние перехода на летнее время на организм, человеку стоит:

оптимизировать физические и эмоциональные нагрузки;

соблюдать здоровую диету: хотя бы на недельку отказаться от жирного, сладкого и алкоголя – введя в свой рацион вместо вредной пищи побольше овощей и фруктов, во второй половине дня кофе заменить зеленым или травяным чаем;

увеличить время прогулок на свежем воздухе (стоит гулять на улице минимум полчаса в день);

стараться не спать днем.

Есть еще одна маленькая хитрость: всю неделю до перевода часов надо ложиться спать на 15 минут раньше, чем в предыдущий день – чтобы адаптироваться. Причем минимум за час до сна стоит прекратить пользоваться гаджетами.

Переход на летнее время 2019: Европа

Вместе с Украиной на летнее время перейдут более 110 стран мира, в том числе и страны ЕС. Хотя Европарламент в феврале 2018 и призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время – там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

Не осуществляют переход на летнее время только Исландия и Беларусь.

Переход на летнее время 2019: Россия, аннексированный Крым, "ЛНР" и "ДНР"

С 2014 года Россия остается в зимнем времени, когда вышла новая редакция закона "Об исчислении времени". Так что после перевода стрелок в Украине и РФ время снова станет "братским", то есть часовой разницы не будет.

Вместе с Россией не переводят часы также аннексированный Крым и оккупированные районы Луганской и Донецкой областей – так называемые "Луганская и Донецкая народные республики".

Напомним, в 2012 году Украина собиралась покончить с переводом часов, раз и навсегда оставшись во втором часовом поясе. С тех пор стрелки часов совершили немало оборотов – а вопрос с отменой перехода на летнее и зимнее время правительство по-прежнему не рассмотрело.

Ранее Главред писал о том, как успеть на транспорт по новому времени. В билетах всегда указывается время отправления и прибытия поездов уже с учетом перевода часовых стрелок.