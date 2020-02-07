Переход на летнее время 2020 – Украина готовит сюрприз

Когда переводят часы 2020 в Украине на летнее время – точная дата, когда переводят часы на летнее время 2020 / 1zoom.ru

Мы выяснили, когда будет перевод часов 2020 в Украине на летнее время, чтобы расставить все точки над "временным" і.

Многие уже задают вопросы: когда переводят часы на летнее время 2020 в Украине? Отменят ли переход на летнее время? Если нет – то какого числа и в какую сторону, куда надо перевести стрелки часов?

Для начала определимся, будут ли переводить часы на летнее время в Украине в 2020 году вообще? Для многих – увы, но да. В то время, как в соседней России не переводят часы уже который год – Украина переход на летнее время, а потом снова на зимнее, так и не отменила. Дискуссии о том, когда перестанут переводить время в Украине, идут уже давно – но законодательно решение об отмене так и не принято.

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Перевод часов на летнее время 2020 – точная дата

Читайте такжеПереход на летнее время: легкие способы уменьшить стрессПереход на летнее время в Украине состоится, по сложившейся традиции, в последнее воскресенье марта. Так что перевод часов на летнее время 2020 Украина проведет в ночь с 28 на 29 марта.

Стрелки часов переводят на один час вперед, так что время сна сократится.

Перевести часы на летнее время 2020 нужно ровно в 03:00 ночи.

Компьютеры и большинство современных гаджетов сделает это автоматически. А вот часы со стрелками придется подкручивать вручную – чтоб не опоздать на поезд, работу или приятное свидание.

Для чего перевод часы на летнее время – вред от такого перехода

С экономической стороны это объясняют экономией энергии.

Но здоровью это не пользу не идет: у людей нарушается режим сна, падает иммунитет (а ведь во время Великого поста и сезон постзимнего авитаминоза организм итак ослаблен), они быстрее устают, организм находится в стрессе.