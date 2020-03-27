С Днем театра 2020 – красивые открытки и поздравления

День театра 2020 – картинки, поздравления с Днем театра в прозе, стихи

Всемирный день театра 2020 – его еще называют Международный день театра – отмечается 27 марта.

Поздравления с Днем театра в этот день получают все работники "места, где смотрят" (так переводит слово театр) – дарят поздравление руководителю театральной студии, обязательно и поздравление театральному коллективу. А другу-театралу можно отправить в этот день приглашение в театр в стихах.

Открытки с Днем театра – это чаще всего яркие картинки, на которых изображены две маски – символы театра, которые отображают основные жанры театрального искусства – комедию и трагедию.

Читайте также27 марта – какой сегодня праздник: День театра и Венедиктов деньПервая театральная постановка была разыграна в Египте. Она демонстрировала жизнь бога Осириса. Родиной же современного театра считается Греция. А родиной первого каменного театра – Рим. На Руси первые упоминания о театре скоморохов встречаются в летописях XI века.

На День театра 2020 лучшие поздравления и открытки подобрал Главред.

Поздравления с Днем театра в прозе, стихах и смс

Поздравление с Днем театра в прозе:

Пусть в день театра все зрители будут благодарными, актеры — талантливыми, а роли — главными! Пусть для каждого найдется место в этой сказочной стране, а артисты не перестанут удивлять своей игрой и любовью к искусству!

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Театр – это вечное искусство, театр скрашивает наши будни, дарит нам незабываемое впечатление. Сегодня праздник театра, разрешите от всего сердца поздравить вас с этим чудесным днем. Пусть вам везет во всем, всегда. Пусть то добро и радость, которое вы дарите людям, обязательно вернется к вам с торицею. Пусть дом будет полной чашей. Пусть в нем навсегда поселятся удача и любовь. Желаем вам долгой – долгой жизни, плодотворной работы, и всегда отличного настроения. Будьте счастливы.

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От всего сердца спешим поздравить всех корифеев театрального дела, а так же их верных поклонников с замечательным праздником — Днем театра! Ведь театр — искусство, не знающее ограничений ни в возрасте, ни в религии.

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Поздравление с Днем театра короткое:

С Днем театра! Желаем огромного позитива, творческого вдохновения и оглушительных оваций!

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Красивые стихи о театре:

Театр… Что о нем можно сказать?

Театр – жизнь, и игра, и софиты,

В театре нужно не только играть,

Там все роли должны быть прожиты!

И сейчас я поздравить хочу

Всех, кто как-то к театру причастен,

Кто связал с ним и жизнь, и судьбу,

И кто стал до безумия счастлив!

Пусть за годом проходит год,

А вы будете также прекрасны.

Театр любит весь наш народ,

Пусть же каждый в нем будет счастлив!

***

С днем театра поздравляем от души!

Кинофильмы, безусловно, хороши,

Но театр душевнее, мудрей,

И искусства в мире нет древней.

Только он без сотен дублей, монтажа

Заставляет за сюжет болеть, дрожа,

И рукоплескать, в почтенье встав,

Не щадя ладоней, не устав!

***

На спектакли ваши ходим,

Глаз со сцены мы не сводим,

То смеемся мы, то плачем,

То о труппе посудачим.

Всех в театре поздравляем,

И аншлагов вам желаем,

Чтоб билеты раскупали,

И премьеры новой ждали!

Будьте вы всегда успешна,

А в комедиях — потешны!

Пускай будет много роз,

И совсем не будет слез!

День театра – картинки и открытки