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Дивовижні привітання з Днем ангела Христини – проза, вірші, листівки

25 марта 2020, 17:00

Коли відзначаються День ангела Христини та як найкраще привітати іменинницю – підкаже Главред.

Іменини Христини – картинки та привітання на День ангела Христини 2020
Іменини Христини – картинки та привітання на День ангела Христини 2020

Іменини Христини гуляють тричі на рік. Наприкінці березня, а також усередині літа та взимку у її друзів та родичів є чудова можливість надіслати привітання з Днем ангела Христини – своїми словами в прозі чи прикольні вірші, короткі смс чи взагалі яскраві листівки на День ангела Христини 2020.

Главред розібрався, коли відзначаються День ангела Христини та як найкраще привітати іменинницю.

Коли відзначаються День ангела Христини

Іменини Христини за церковним календарем відзначаються:

  • 26 березня – на честь Христини Перської, мучениці;
  • 6 серпня – на честь Христини Тирської, мучениці;
  • 19 лютого – на честь Христини Кесарійської, мучениці.

Що подарувати Христині на День ангела

Читайте также26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День НацгвардииТрадиційний подарунок на іменини – ладанка чи іконка зі святим покровителем людини.

Зі світських подарунків Христині можна подарувати якусь приблуду з кипарису або прикрасу з андалузитом: це дерево та камінь, що є талісманами імені.

День ангела Христини – привітання в прозі, віршах, смс

День ангела Христини – вітання прозою:

Вітаю з іменинами, Христинко! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою, оберігає від зла і хвороб. Нехай у твоєму домі панує благодать і радість, Господь захистить від зла і подарує добру долю!

***

День ангела Христини – привітання своїми словами:

Багато людей вірять, що кожному на небі належить зірка. Вона з’являється на небосхилі в той момент, коли крихітка з’являється на світ. Ангел запалив твою зірочку, Христинко, щоб ти ніколи не боялася темряви. І нехай у твоєму домі завжди чується сміх, а кожен день буде яскравим! З Днем ангела, Христино! З іменинами!

***

День ангела Христини – привітання короткі:

З Днем ангела, Христино! Хай твій небесний покровитель підтримує тебе на кожнім кроці. Щастя та злагоди!

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***

Христинко! Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

***

Красиві привітання з Днем ангела Христини у віршах:

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

Христинко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

Сяяли очі щоб твої,

Хай Ангел щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!

***

Привітання з Днем ангела Христини прикольні:

Приглядаюсь я в календар, що за така днина,

Це ж у тебе сьогодні, Христино, – іменини!

Бажаю, щоб життя була, як кажуть – малина,

Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

А в гаражі, щоб гуркала новенька машина.

І щоб з цього збулась хоч би половина!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

День ангела Христини – картинки

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