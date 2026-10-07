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Дополнительные 2600 грн ежемесячно для учителей - кто получит выплату

Марина Иваненко
7 октября 2026, 16:18
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Педагогам, работающим в очном или смешанном формате на опасных территориях, сохранят доплату в размере 2600 грн. В МОН назвали условия и сроки выплат.
Учителям прифронтовых общин сохранят доплату в размере 2600 грн
Учителям прифронтовых общин сохранят доплату в размере 2600 грн / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Педагогам снова выплатят дополнительные 2600 грн
  • Названы условия получения денег
  • Выплаты охватят тысячи учителей

Учителям, которые продолжают обучать детей в прифронтовых и приграничных общинах Украины, сохранят отдельную ежемесячную доплату. Ее размер составляет 2 600 гривен. Получать эти средства смогут педагогические работники школ, которые непосредственно работают с детьми в очном или смешанном формате на опасных территориях. Главред расскажет подробнее.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, с 1 сентября 2026 года доплату в размере 2 600 грн за неблагоприятные условия труда включили непосредственно в должностной оклад педагогических работников в рамках нового механизма оплаты труда. Она стала частью гарантированной зарплаты, от которой рассчитываются надбавки за престижность, выслугу лет и другие выплаты. В то же время для педагогов, работающих в школах на прифронтовых и приграничных территориях в очном или смешанном формате, сохранили отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 грн за счет государственной субвенции.

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Как изменилась система оплаты труда педагогов

Включение надбавки за неблагоприятные условия труда в должностной оклад стало частью нового механизма оплаты труда педагогов. Теперь эти 2 600 грн входят в гарантированную часть зарплаты, от которой рассчитывается ряд других выплат и надбавок. Соответственно, с увеличением должностного оклада растет и размер выплат, зависящих от него.

Для педагогических работников школ с 1 сентября также установлены новые должностные оклады. Отдельно сохраняется доплата для тех учителей, которые продолжают работать очно или в смешанном формате на прифронтовых территориях.

Кто будет получать дополнительные 2 600 гривен

Отдельную ежемесячную доплату в размере 2 600 грн будут получать педагогические работники школ, работающие с детьми в очном или смешанном формате на прифронтовых и приграничных территориях. Правительство предусмотрело финансирование этой выплаты до конца 2026 года.

Правительство также перераспределило средства между местными бюджетами, чтобы произвести полный расчет за фактически отработанное время в январе–августе 2026 года в общинах, где сохранилась потребность в финансировании. Кроме того, это должно обеспечить выплату отдельной доплаты педагогам в сентябре–декабре 2026 года.

Сколько учителей получат доплату

На начало 2026/2027 учебного года отдельная доплата предусмотрена для 23 600 педагогических работников из 614 учреждений общего среднего образования. Речь идет о школах в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

После перераспределения средств необходимые средства получат 90 местных бюджетов этих областей. Таким образом, педагоги, которые продолжают работать с детьми в очном или смешанном формате в условиях повышенных рисков для безопасности, будут получать отдельную доплату до конца 2026 года.

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Об источнике: Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют иную деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

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