Почему моряки бросали сало в воду перед остановкой или штормом — важная причина

Как в старину моряки определяли глубину и характер морского дна с помощью ручного лота, сала и простых навигационных приёмов до появления эхолотов

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Зачем свинец натирали салом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как моряки измеряли глубину без эхолота

Почему лот использовали вместе со салом

Какое дно считалось безопасным для якоря

До появления электронных карт, GPS-навигации и современных эхолотов измерение глубины и определение координат судна требовали от моряков исключительного мастерства. Главным инструментом для ориентирования у берегов, в проливах, возле отмелей и при подходе к портам на протяжении многих веков оставался ручной лот - специальный свинцовый груз на размеченной веревке. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Ukr.Media, этот простой прибор выполнял роль не только глубиномера, но и своеобразного анализатора грунта, который помогал капитанам сверять курс и избегать катастрофических кораблекрушений.

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Конструкция лота и измерение на ощупь

Ручной лот был обязательной частью судового снаряжения еще со времен античности. В XVII–XIX веках он состоял из свинцового груза весом от 3 до 6 килограммов и прочного шнура, имевшего собственную систему отметки.

Единицы измерения: глубину традиционно измеряли в фатомах или морских сажнях (около 1,83 метра). Это расстояние примерно равно размаху рук взрослого мужчины, поэтому линьву было удобно отмерять вручную во время подъема.

Тактильные отметки: для разметки использовали узелки, кусочки кожи и лоскутки ткани различной фактуры. Это позволяло лотовому определять глубину не только визуально, но и пальцами в полной темноте, тумане или во время шторма.

Происхождение фразы "Mark Twain": в английской морской традиции возглас лоцмана "mark twain" означал "по отметке два" (то есть два фатома, или 3,7 метра безопасной глубины). Именно это выражение стало литературным псевдонимом писателя Сэмюэла Клеменса, который в молодости работал лоцманом на реке Миссисипи.

Сложная техника броска: поскольку корабль находился в движении, просто сбросить груз за борт было невозможно - веревку отбрасывало бы назад, искажая измерения. Лот размахивал свинцом и бросал его далеко вперёд по ходу судна. Пока груз опускался на дно, корабль оказывался прямо над ним, и верёвка становилась почти вертикальной.

Зачем в свинцовый груз клали сало

В основании свинцового бруска делали специальное углубление-чашечку, которую перед каждым броском наполняли салом, животным жиром, воском или их липкой смесью. Такую процедуру в английском флоте называли "arming the lead" ("вооружение лота").

Проба дна: при ударе о грунт к липкой массе прилипали частицы донного покрова - песок, ил, глина, мелкий гравий, обломки ракушек или водоросли. Если дно было рыхлым, к салу дополнительно прикрепляли кусочек белой шерстяной ткани.

Сверка с лоциями и картами: старинные морские карты и путеводители содержали не только обозначения глубин, но и подробное описание грунта. Например, если лот поднимал белый песок с красными ракушками, штурман мог определить, что судно находится у мыса Портленд. Смена песка на чёрный ил или каменную крошку могла сигнализировать об изменении условий или отклонении от курса.

Выявление опасности: если свинец возвращался совершенно чистым, без единой песчинки, это могло свидетельствовать об ударе о твёрдое каменистое дно или риф, что требовало особой осторожности и проверки курса.

Выбор надёжного места для якорной стоянки

Помимо проверки глубины и характера дна, состав грунта имел решающее значение для безопасной остановки судна, поскольку не каждое дно способно удержать якорь во время шторма или смены прилива.

Плотный песок и глина: считались лучшим грунтом. Они обеспечивали прочное сцепление с лапами якоря, хотя из вязкой глины поднять его впоследствии было довольно трудно.

Мягкий ил и ракушки: могли создавать повышенную опасность - якорь в таком грунте мог легко ползти под давлением ветра, вытягивая судно на мель.

Камни и водоросли: грозили заклиниванием лап якоря или его скольжением по растительной подушке без надлежащего зацепления.

С появлением в 1920–1930-х годах эхолотов измерение глубины стало быстрее и автоматизировалось. Однако электронные приборы долгое время не могли определять состав грунта, поэтому ручной лот с салом ещё на протяжении десятилетий оставался на вооружении гидрографов и рыбаков, а на многих современных судах его держат как простое и надёжное резервное средство навигации.

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