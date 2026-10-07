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Можно ли сажать почти до зимы: раскрыт главный ориентир для садоводов

Алексей Тесля
7 октября 2026, 22:11
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Одно из самых распространенных заблуждений заключается в том, что осенью уже слишком поздно сажать растения.
Можно ли сажать почти до зимы: раскрыт главный ориентир для садоводов
Раскрыты правила осенней посадки / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему растениям полезно укореняться осенью
  • Когда осенью еще можно заниматься посадкой
  • Можно ли высаживать растения после первых заморозков

С приходом осени садовый сезон вовсе не заканчивается. Наоборот, прохладная погода во многих случаях создает хорошие условия для посадки деревьев, кустарников и многолетников.

Поэтому считать, что с наступлением осени высаживать растения уже поздно, - распространенная ошибка, говорится в материале Southern Living.

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"Одно из самых распространенных заблуждений заключается в том, что осенью уже слишком поздно сажать растения. Во многих случаях это на самом деле отличное время для укоренения растений", - отмечает эксперт. По его словам, более прохладная температура воздуха, сокращение светового дня и стабильная влажность почвы помогают растениям направлять силы именно на развитие корневой системы.

Более низкие температуры, короткие дни и более постоянная влажность создают благоприятные условия для роста корней.

Почему растениям полезно укореняться осенью

Главное преимущество осенней посадки заключается в том, что растение получает время на формирование корней до наступления периода активного роста. Особенно это актуально для регионов с мягкой зимой, где земля долго остается незамерзшей.

"На юге почва не замерзает, поэтому корневая система продолжает расти", - объясняет специалист.

В результате растение может лучше подготовиться к следующему сезону и встретить летнюю жару уже с развитой корневой системой.

Это помогает растениям укорениться до наступления летней жары и засухи. По сути, осенняя посадка дает растениям больше возможностей прижиться в новой среде до того, как начнутся проблемы.

Когда осенью еще можно заниматься посадкой

Ориентироваться исключительно на дату в календаре не стоит. Сроки зависят от конкретной погоды, состояния почвы и ожидаемых заморозков. В качестве общего ориентира специалисты советуют завершать посадочные работы примерно за месяц до наступления устойчивых морозов.

При этом важнее следить не только за температурой воздуха, но и за состоянием земли.

"Тем не менее, температура почвы действительно важна для корней", - подчеркивает эксперт.

Мягкая осень может продлить период посадки. Если почва все еще пригодна для обработки и температура умеренная, еще есть время для посадки.

В южных регионах высадка многолетников, кустарников и деревьев нередко возможна вплоть до ноября или декабря. Однако заниматься посадкой непосредственно перед сильным похолоданием не рекомендуется.

Но если есть вероятность арктических заморозков, которые случаются время от времени, или если прогнозируется температура около -7 градусов Цельсия или ниже, лучше не сажать растения в дни, предшествующие этим событиям.

Есть и более простой ориентир: "Пока земля не замерзла, сажать можно".

При этом речь идет именно о зимостойких многолетних культурах, кустарниках и деревьях. Однолетники, тропические виды и чувствительные к морозу многолетние растения требуют другого подхода.

Можно ли высаживать растения после первых заморозков

Первые заморозки не всегда означают окончание посадочного сезона. Если похолодание оказалось кратковременным, а земля по-прежнему остается мягкой и пригодной для обработки, посадочные работы еще можно продолжить.

"Заморозки не означают автоматически, что сезон посадки закончился", - говорит специалист.

Если почва все еще пригодна для обработки и не замерзла, еще есть возможность посадить.

Однако при поздней посадке особое внимание придется уделить поливу. Корни должны получать достаточное количество влаги, особенно перед наступлением морозов.

"Одно из распространенных заблуждений заключается в том, что недавно посаженным растениям не нужно много воды после похолодания", - отмечает эксперт.

Но это не так. Осенняя посадка не означает, что нужно посадить и забыть. Недавно посаженным кустарникам и многолетним растениям необходима постоянная влажность в период укоренения, и это может оставаться важным в течение всей зимы.

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/ Инфографика: Главред

Какие растения лучше не высаживать осенью

Хотя осенняя посадка подходит для большого количества деревьев, кустарников и многолетников, некоторые культуры могут хуже переносить позднюю высадку.

В частности, осторожность требуется с вечнозелеными лиственными растениями - рододендроном, падубом и самшитом. Их листья продолжают испарять влагу даже зимой, тогда как молодая корневая система еще не успевает полноценно сформироваться.

"Они будут продолжать терять воду через листья зимой", - объясняет специалист.

Если их посадить поздно и у них еще не сформировалась корневая система, они могут быть более уязвимы к зимнему дефициту влаги.

Чего не стоит делать после осенней посадки

Есть еще две процедуры, с которыми после поздней высадки лучше не спешить: внесение удобрений и обрезка древесных растений.

"И то, и другое может стимулировать новый рост в то время, когда растение должно готовиться к холодной погоде", - предупреждает эксперт.

Поэтому подкормку и большинство обрезочных работ разумнее перенести на весну либо дождаться подходящего периода покоя для конкретного растения.

Оставьте эти работы на весну или, что касается обрезки, на соответствующий период покоя.

Смотрите видео - обустройство сада:

В ролике рассказывается о том, как организовать сад, чтобы он оставался привлекательным в течение всего года, а не терял свою красоту после завершения сезона цветения. Грамотное распределение пространства и продуманный выбор культур помогают превратить участок в гармоничное место для отдыха, отражающее вкусы и характер его владельцев.

При создании такого сада важно заранее продумать смену декоративных акцентов. Подбирая растения, стоит смотреть не только на сроки появления цветов, но и на другие особенности - оттенок и форму листьев, силуэт кустов и деревьев, фактуру растений и их внешний вид в разные периоды года. Благодаря этому сад может сохранять выразительность даже тогда, когда одни декоративные культуры уже отцветают, а другие только готовятся раскрыться.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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