Нарциссы зацветут пышнее: что сделать с луковицами перед посадкой в октябре

Как подготовить грядку, обработать луковицы и на какую глубину их заделывать, чтобы нарциссы обильно цвели.

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Как сажать нарциссы осенью / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Когда именно высаживать нарциссы осенью

Чем обработать луковицы перед посадкой

Весной нарциссы одними из первых начинают цвести и наполняют сад яркими цветами. Их луковицы хорошо зимуют в почве, поэтому сажать эти цветы можно даже в октябре.

Главред решил разобраться, как правильно сажать нарциссы в октябре.

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Когда можно сажать нарциссы

Высаживать нарциссы можно только в сентябре и октябре, пока почва сохраняет тепло, - пропустив этот срок, садовод теряет целый сезон и вынужден ждать до весны, пишет Deccoria.

Нарциссы выращивают как в открытом грунте, так и в горшках. Они лучше всего чувствуют себя на полном солнце, хотя выдерживают и полутень. Перед посадкой грядку перекапывают и вносят компост или навоз - это улучшает структуру и качество почвы.

Наибольший риск для посадочного материала представляет тяжелый глинистый субстрат, в котором после дождей задерживается влага.

В таком случае почву следует разрыхлить, смешав ее с крупным песком и органическими добавками - перлитом, керамзитом или компостом.

Как подготовить луковицы к посадке

Отдельный этап, который большинство новичков игнорирует, - профилактика грибковых заболеваний. Для этого можно использовать два подхода.

Первый предполагает использование готовых препаратов в соответствии с инструкцией производителя: луковицы замачивают в растворе на несколько минут, затем просушивают и высаживают.

Сторонникам органического садоводства можно воспользоваться более дешевой альтернативой - ромашковым настоем.

Готовят его просто: 15 г сушеной травы заливают кипятком, после чего разбавляют жидкость в литре воды. Луковицы выдерживают в таком растворе полчаса.

Второй способ - сухая подкормка, когда клубни присыпают порошкообразным фунгицидом. Этот вариант уступает влажному по эффективности, но дает удовлетворительный результат. Вместо химии можно взять базальтовую муку или древесную золу.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

На какой глубине сажать нарциссы

Спор о том, насколько глубоко заделывать посадочный материал, длится среди огородников годами. Ответ зависит от размеров самого луковицы.

"Я давно использую правило тройной высоты луковицы. Я делаю лунку в клумбе примерно такой глубины. Это позволяет прорастающим растениям легко пробиваться на поверхность, а также гарантирует, что они не будут посажены слишком мелко", - говорит эксперт по садоводству.

Между отдельными растениями нужно оставлять 15–20 см свободного пространства. Заостренный конец должен смотреть вверх - именно оттуда появятся побеги. Луковицу осторожно опускают в лунку, присыпают почвой и слегка прижимают.

Как лучше сажать нарциссы - видео:

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