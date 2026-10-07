Нарциссы зацветут пышнее: что сделать с луковицами перед посадкой в октябре

Вы узнаете:
- Когда именно высаживать нарциссы осенью
- Чем обработать луковицы перед посадкой
Весной нарциссы одними из первых начинают цвести и наполняют сад яркими цветами. Их луковицы хорошо зимуют в почве, поэтому сажать эти цветы можно даже в октябре.
Главред решил разобраться, как правильно сажать нарциссы в октябре.
Когда можно сажать нарциссы
Высаживать нарциссы можно только в сентябре и октябре, пока почва сохраняет тепло, - пропустив этот срок, садовод теряет целый сезон и вынужден ждать до весны, пишет Deccoria.
Нарциссы выращивают как в открытом грунте, так и в горшках. Они лучше всего чувствуют себя на полном солнце, хотя выдерживают и полутень. Перед посадкой грядку перекапывают и вносят компост или навоз - это улучшает структуру и качество почвы.
Наибольший риск для посадочного материала представляет тяжелый глинистый субстрат, в котором после дождей задерживается влага.
В таком случае почву следует разрыхлить, смешав ее с крупным песком и органическими добавками - перлитом, керамзитом или компостом.
Как подготовить луковицы к посадке
Отдельный этап, который большинство новичков игнорирует, - профилактика грибковых заболеваний. Для этого можно использовать два подхода.
Первый предполагает использование готовых препаратов в соответствии с инструкцией производителя: луковицы замачивают в растворе на несколько минут, затем просушивают и высаживают.
Сторонникам органического садоводства можно воспользоваться более дешевой альтернативой - ромашковым настоем.
Готовят его просто: 15 г сушеной травы заливают кипятком, после чего разбавляют жидкость в литре воды. Луковицы выдерживают в таком растворе полчаса.
Второй способ - сухая подкормка, когда клубни присыпают порошкообразным фунгицидом. Этот вариант уступает влажному по эффективности, но дает удовлетворительный результат. Вместо химии можно взять базальтовую муку или древесную золу.
На какой глубине сажать нарциссы
Спор о том, насколько глубоко заделывать посадочный материал, длится среди огородников годами. Ответ зависит от размеров самого луковицы.
"Я давно использую правило тройной высоты луковицы. Я делаю лунку в клумбе примерно такой глубины. Это позволяет прорастающим растениям легко пробиваться на поверхность, а также гарантирует, что они не будут посажены слишком мелко", - говорит эксперт по садоводству.
Между отдельными растениями нужно оставлять 15–20 см свободного пространства. Заостренный конец должен смотреть вверх - именно оттуда появятся побеги. Луковицу осторожно опускают в лунку, присыпают почвой и слегка прижимают.
Как лучше сажать нарциссы - видео:
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Об источнике: Deccoria
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