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Деревья могут не пережить зиму: какую ошибку нельзя допускать осенью

Анна Ярославская
7 октября 2026, 11:29
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Подзимний полив и подкормка деревьев осенью закладывает урожай в будущем сезоне.
Как подготовить сад к зиме
Как подготовить сад к зиме / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Зачем поливать сад после листопада
  • Какое удобрение запрещено осенью и почему
  • Как поливать деревья на песчаной и глинистой почве

Сухая почва зимой истощает корни плодовых деревьев даже тогда, когда морозы не повредили крону. Чтобы этого избежать, в конце сезона садоводы проводят подзимний полив и вносят калийно-фосфорные удобрения.

Автор канала Загородные будни Екатерина показала, как это делать осенью на участке, и назвала главные ошибки.

видео дня

Уход за садом осенью: что важно сделать

Среди дачников до сих пор бытует представление, что с наступлением холодов забота о саде заканчивается. Садовод с этим категорически не согласна.

"Многие думают, что листья уже опали, дерево отдыхает, значит, поливать не нужно. А на самом деле все с точностью до наоборот", - подчеркивает Екатерина.

По ее словам, корневая система продолжает работать еще долгое время после того, как крона оголяется: она запасает питание и набирается сил перед холодами. Если же земля зимой пересохла, а остатки влаги превратились в лед, корни испытывают дефицит воды. Последствия этого проявляются лишь с потеплением.

"Именно тогда весной мы получаем такую картину. Дерево вроде бы живет, но просыпается очень слабо. Дает мало прироста, а плодоношение откладывается", - предупреждает садовод.

Главная задача процедуры - создать резерв, которым дерево будет пользоваться вплоть до весны.

"Поэтому осенний полив - это запас влаги на зиму. Можно сказать, мы заряжаем почву влагой. Отсюда и название - влагозарядковый", - отмечает Екатерина.

Кроме того, увлажненная земля дольше удерживает тепло и лучше защищает корни от морозов. Специалист сравнивает ее с теплым одеялом для дерева.

Подзимний полив деревьев осенью: сколько нужно воды

В собственном саду Екатерина с мужем используют простой прием: возле каждого дерева вкопаны обрезанные пластиковые бутылки объемом 9 литров. Такое приспособление особенно удобно, когда времени мало.

"Вода не растекается по поверхности, не стекает куда-то в сторону, а идет точно туда, куда нужно, к корням. Поливаю я не спеша. Заливаю воду частями, чтобы вода успела просачиваться", - рассказывает садовод.

Если же вылить целое ведро за один раз, примерно половина жидкости просто разойдется в стороны. Молодым деревьям Екатерина советует давать 4–5 литров, взрослым и крупным - от 8 до 10 литров, а то и больше.

Норму стоит корректировать в зависимости от типа почвы. На легкой песчаной влага быстро уходит вглубь, поэтому дереву нужно больше воды. Глина удерживает ее дольше, но там возникает другой риск - застой у корней, поэтому поливать такие участки следует частями и равномерно.

Еще одна распространенная ошибка - ледяная вода прямо из колодца или скважины. Садовод советует дать ей отстояться и немного нагреться, чтобы корни не испытали резкого стресса.

Чем подкормить деревья осенью

Чаще всего ошибки случаются именно с выбором подкормки. Специалист призывает полностью исключить из осеннего рациона сада один из базовых элементов.

"Азот нужен весной и летом, когда нам надо нарастить зеленую массу. А осенью он только навредит", - отметила Екатерина.

Такие удобрения способны снова запустить рост: дерево выпустит молодые побеги, которые зимой неизбежно подмерзнут. По словам садовода, это правило действует для всех растений в саду, а не только для деревьев.

Зато осенью нужны фосфор и калий. Первый укрепляет корневую систему и повышает общую устойчивость дерева перед холодами.

"Калий помогает клеткам растения накапливать сахара и вещества, которые работают как природный антифриз. Это именно то, что позволяет дереву выдержать морозы", - подчеркнула садовод.

Для подкормки Екатерина смешивает суперфосфат с универсальным удобрением на основе калия в пропорции один к одному - килограмм на килограмм. При поливе через бутылку она сначала заливает немного воды, ждет, пока та впитается, затем засыпает смесь и еще раз обильно проливает.

Если осенние дожди обеспечили почву влагой, смесь достаточно просто рассыпать вокруг деревьев.

Удобрения нельзя сыпать вплотную к стволу. Их распределяют по кругу на расстоянии не менее 20–30 сантиметров - в приствольном круге, где расположены активные корни, которые и впитывают питательные вещества.

Осенью дерево уже работает на урожай следующего сезона, поэтому от подкормки зависит гораздо больше, чем кажется.

"Именно сейчас закладываются почки, формируется потенциал и то, сколько плодов мы соберем в следующем сезоне", - рассказала Екатерина.

Дерево, получившее все необходимое, уходит в зиму сильным, а весной быстро просыпается, дает хороший прирост и формирует крепкие цветы и завязь.

"Без подкормки картина другая. Дерево просыпается истощенным, дольше восстанавливается, цветет слабее, и урожай получается меньше", - предупреждает садовод.

Смотрите видео - Как подготовить сад к зиме:

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Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.

Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).

По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.

"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.

На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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