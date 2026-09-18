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Как сажать хризантемы осенью: одна ошибка на клумбе приводит к ржавчине

Анна Ярославская
18 сентября 2026, 03:31
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Специалисты по садоводству объяснили, как размножить хризантемы осенью и подготовить растения к зиме.
Хризантемы
Как посадить хризантемы осенью: советы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Деление куста - самый надёжный способ размножения хризантем
  • Семена дают цветы иного цвета, чем материнские
  • Почему черенки хризантем гибнут в большинстве случаев
  • Какие соседи по клумбе отгоняют тлю

Яркие кусты хризантем - одна из визитных карточек осеннего сада. Эти красивые цветы очень эффектно смотрятся и на клумбе в сочетании с другими растениями. Главред разобрался, как правильно посадить многолетние хризантемы, как их размножать и что можно посадить рядом с ними на клумбе.

Размножение хризантем делением куста

Самый простой и надежный способ размножить садовые хризантемы - разделить взрослый куст. Для этого растение выкапывают и выкладывают корневой ком на землю. Затем острой лопатой или совком разрезают весь куст на две или три части - в зависимости от его размера. Получившиеся деленки можно сразу высадить на новое место в саду, пишет Martha Stewart.

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Размножение стеблевыми черенками

Еще один способ - нарезать черенки с уже растущей хризантемы. Он тоже может дать хороший результат, однако считается более сложным и менее надежным, чем деление куста.

Специалисты обычно не рекомендуют этот метод из-за риска заболеваний и относительно невысокой приживаемости черенков.

Если все же хочется попробовать, лучше всего делать это в начале лета, пока на хризантемах еще не появились цветочные бутоны. По возможности стоит создать для черенков условия с повышенной влажностью - например, использовать специальную емкость для укоренения.

Очень важно брать черенки только чистым и продезинфицированным секатором. Подойдут верхушечные отрезки стебля длиной около 6–8 см.

1. Подготовьте черенки.

Сразу после срезания поместите концы черенков во влажную ткань или поставьте их в стакан с водой. Удалите все листья с нижней половины черенка.

Затем окуните основание черенка в стимулятор корнеобразования.

2. Высадите черенки.

Сразу после обработки поместите черенки в подготовленный субстрат для укоренения. Например, можно использовать вермикулит.

Субстрат должен оставаться влажным, но не переувлажненным - до тех пор, пока не появятся корни.

При этом стоит учитывать, что часть черенков может вообще не укорениться и погибнуть: садовые хризантемы довольно капризны при размножении таким способом.

3. Пересадите укоренившиеся растения.

Когда длина корней достигнет 3 см и более, молодые растения можно пересадить в обычный грунт для рассады или горшечных культур. Там будет больше места для развития корневой системы и питательных веществ.

Приучайте растения к уличным условиям постепенно - примерно так же, как весной закаляют рассаду.

После этого хорошо укоренившиеся хризантемы можно перенести на постоянное место в саду. После посадки растения необходимо обильно полить.

Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Размножение хризантем семенами

Выращивать хризантемы из семян сравнительно легко, но здесь вас может ждать сюрприз - цвет будущих растений предсказать не получится.

При делении куста или размножении черенками новое растение генетически повторяет материнское, поэтому его внешний вид и окраску цветков можно предугадать. А при выращивании из семян получается новое, уникальное растение, которое может заметно отличаться от исходного.

Если вы не боитесь экспериментов, семенной способ определенно стоит попробовать. Следуя нескольким простым правилам, можно получить целую клумбу разноцветных хризантем.

1. Дождитесь созревания семян

Осенью, в конце сезона, не удаляйте отцветшие соцветия хризантем. Оставьте их на растении, чтобы они высохли.

Когда семена станут коричневыми и сухими, их можно собирать. Учтите, что они очень мелкие.

2. Правильно храните семена

Зимой семена необходимо держать в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Оптимальна обычная комнатная температура или немного более прохладные условия.

3. Пересадите сеянцы

Если в вашем регионе короткое лето, весной семена лучше посеять в помещении - в специальные рассадные кассеты или небольшие контейнеры.

Заполните емкости грунтом для выращивания рассады и поместите по одному семени в каждую ячейку. Держите посевы в теплом, хорошо освещенном месте.

После того как минует угроза последних весенних заморозков, молодые хризантемы можно пересадить на постоянное место в саду или в контейнер.

Как ухаживать за размноженными хризантемами

Чтобы молодые хризантемы хорошо развивались, им необходимо создать подходящие условия.

Хризантемы любят солнце, поэтому выбирайте для них место, где растения будут получать около 4–6 часов солнечного света в день.

Не менее важен регулярный полив. Почва должна оставаться умеренно влажной. Не позволяйте корням слишком сильно пересыхать между поливами".

Наконец, внимательно выбирайте сорт для размножения. Если вы живете в более суровом северном климате с холодными зимами, размножайте только морозостойкие хризантемы. Однолетние хризантемы, скорее всего, зиму не переживут.

Как правильно разделить куст и укоренить отростки: садовод поделилась опытом

Автор садового блога "Загородные будни" Екатерина поделилась своим проверенным способом размножения и пересадки хризантем в период осеннего похолодания. Она рассказала, как получить новые саженцы и одновременно омолодить материнское растение.

Для успешного размножения автор рекомендует выбирать наиболее сформированные зеленые отростки с собственными корешками, появляющиеся у основания куста.

"Когда выбираете, смотрите, чтобы побег имел хотя бы несколько живых корешков и не был мягким. Тогда шанс, что он приживётся, почти 100%", - отметила она.

Для посадки используется легкая лесная земля. В нее добавляют щепотку суперфосфата (для стимуляции роста корней) и немного древесной золы как источника калия, фосфора и кальция.

Далее в пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями нужно насыпать подготовленный грунт, сделать углубление 3–4 см и аккуратно поместить отросток, расправляя корни.

Посаженные отростки проливают слабым раствором препарата "Эпин", который снимает стресс после пересадки. Стаканчики переносят в дом на светлый подоконник без прямых солнечных лучей, где они остаются до весны.

Что делать с материнским кустом

После отделения отростков крупный куст хризантемы естественным путем разделился на две части. Оба полноценных кустика можно высадить в открытый грунт на клумбе.

Для каждого куста выкапывают посадочную яму глубиной около 20 см. На дно добавляют тот же питательный субстрат из лесной земли, золы и суперфосфата.

После высадки растения поливают водой с добавлением "Эпина", чтобы убрать воздушные карманы у корневой системы.

Уход и подготовка к зиме

Дополнительных подкормок в этот период не требуется - главное, чтобы хризантемы успели укорениться до сильных морозов. Достаточно следить за влажностью почвы и при необходимости поливать растения раз в неделю.

Укрывать хризантемы на зиму сразу после посадки не стоит. Процедуру проводят позже: ждут полного отцветания, подсыхания листьев, после чего проводят осеннюю обрезку и обустраивают укрытие.

Смотрите видео - Как сажать и размножать хризантему осенью:

Что можно сажать рядом с хризантемами

Хризантемы лучше сочетать с другими многолетниками, цветущими осенью и предпочитающими влажную, но хорошо дренированную почву, пишет Martha Stewart со ссылкой на Али МакЭнхилл, владелицк питомника The Old Dairy Nursery & Gardens.

Какие растения станут хорошими соседями для хризантем:

1. Шнитт-лук

Тля - один из самых неприятных вредителей в саду, и при благоприятных условиях она может серьезно повредить хризантемы.

Шнитт-лук способен стать хорошим соседом для этих цветов: его характерный луковый запах отпугивает тлю.

2. Эхинацея

Эхинацея формирует глубокую корневую систему, которая помогает разрыхлять и аэрировать почву. Это особенно полезно для хризантем, предпочитающих хорошо дренированный грунт.

Кроме того, эхинацея привлекает опылителей с середины лета до поздней осени".

3. Астры

Яркие астры хорошо чувствуют себя под тем же осенним солнцем, что и хризантемы, поэтому вместе они будут прекрасно смотреться на клумбе.

Астры бывают самых разных оттенков - насыщенно-фиолетовыми, розовыми, голубыми и белыми. Их прохладная цветовая гамма создает красивый контраст с теплыми желтыми, оранжевыми и красными оттенками хризантем.

Кроме того, астры могут помогать отпугивать тлю.

4. Золотарник

Еще один удачный сосед для хризантем - золотарник. Его ярко-желтые соцветия прекрасно дополняют осеннюю палитру цветника.

Golden Baby - компактный сорт обычного местного золотарника, который очень легко вписать в сад. С июля по сентябрь он образует сотни ярко-желтых цветков, привлекающих опылителей. Золотистые соцветия прекрасно сочетаются с хризантемами.

5. Вероникаструм виргинский

Вероникаструм - эффектное и устойчивое к болезням растение, которое помогает добавить цветнику высоты, фактуры и вертикальных линий.

"Его строгий вертикальный силуэт и приглушенная окраска прекрасно контрастируют с округлой формой и яркими цветами большинства хризантем", - отмечает МакЭнхилл.

6. Тысячелистник

Еще один враг хризантем - паутинный клещ. Он повреждает листья растений, однако привлечь естественных врагов этого вредителя можно с помощью тысячелистника.

Тысячелистник привлекает божьих коровок, которые питаются паутинными клещами. Он цветет с середины или конца лета до начала осени - как раз в то время, когда такая помощь хризантемам особенно кстати.

7. Бархатцы

Бархатцы не только гармонируют с осенними оттенками хризантем, но и привлекают полезных насекомых.

В частности, их любят паразитические осы. Они могут поражать личинок хризантемной минирующей мухи - вредителя, который повреждает листья хризантем.

8. Очиток

Очиток - популярное почвопокровное растение, которое осенью покрывается теплыми розовыми цветками и добавляет цвет клумбе.

Он хорошо растет на солнце и поэтому прекрасно сочетается с хризантемами. Вместе эти растения также привлекают множество полезных опылителей.

9. Укроп

Укроп и хризантемы предпочитают похожие условия - солнечное место и умеренно влажную почву. Кроме того, они способны привлекать насекомых, которые помогают бороться с вредителями друг друга.

Укроп привлекает божьих коровок, питающихся паутинными клещами, которые могут повреждать хризантемы. В свою очередь, хризантемы помогают отпугивать некоторых насекомых, способных досаждать укропу.

10. Шалфей осенний

Шалфей осенний - еще один цветущий осенью сосед для хризантем. Его розовые, фиолетовые, оранжевые и красные цветки эффектно смотрятся рядом с ними.

Совместная посадка этих двух растений также помогает привлечь в сад множество опылителей.

Как писал Главред, чтобы собрать семена бархатцев, в определенный момент следует прекратить обрезку кустов - иначе на них просто не останется материала для сушки. Читайте - когда нужно собирать бархатцы и как это правильно сделать.

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Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.

Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).

По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.

"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.

На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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