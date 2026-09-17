Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

Кратко:
- Что случилось с артистом
- Где его нашли
Певец Бен Сондерс, ставший победителем первого сезона шоу "Голос Голландии", скончался в возрасте 43 лет. Его тело обнаружили в озере в Нидерландах после сообщений о пропаже.
Как пишет Page Six, по информации местных властей, признаков насильственной смерти не выявлено, однако точная причина произошедшего пока не раскрывается.
Сондерс получил широкую известность в 2011 году, выиграв дебютный сезон проекта, который впоследствии стал международной франшизой с десятками версий по всему миру.
После трагедии близкие артиста выступили с эмоциональными заявлениями. Его семья и коллеги признались, что переживают тяжёлую утрату и попросили уважать их личное пространство.
Слова соболезнования также выразили представители музыкальной индустрии и бывшие наставники шоу, отметив талант исполнителя и его вклад в успех проекта.
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Что такое Голос країни?
Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).
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