Как необычно называют детей в мире: современные оригинальные варианты имен

Очень оригинальные варианты имен придумали родители из Шотландии и США.

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Лишь единицы осмелятся так назвать детей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Современные родители иногда выбирают для детей очень необычные имена, которые редко встретишь в повседневной жизни. Некоторые из них привлекают внимание необычным звучанием, а другие становятся настоящими мемами в сети.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своём YouTube-канале рассказала о самых странных именах для детей, среди которых есть варианты, удивившие даже пользователей соцсетей.

видео дня

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Одним из самых необычных случаев блогерша назвала историю американской пары, которая выбрала для дочери имя Чернобыль Хоуп, то есть Надежда Чернобыль.

Еще одним странным именем для ребенка блогерша назвала Люцифер. По ее словам, в 2018 году мальчик с таким именем родился в Шотландии.

"Местные власти хотели остановить родителей, но не нашли для этого законодательных способов", - отметила автор видео.

В список необычных детских имен попал и вариант, который выбрал известный миллиардер Илон Маск для своего сына. Он назвал ребенка X Æ A-Xii, что произносится как Экс Эш Эй Твелв.

Смотрите видео о самых странных в мире именах для детей:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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