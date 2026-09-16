Россия развернула охоту на проукраинских деятелей на Западе – BBC

Потенциальная операция должна была быть направлена против людей в странах, которые оказывают поддержку Украине.

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Россия развернула охоту на проукраинских деятелей на Западе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

Речь шла о вербовке людей для слежки и запугивания проукраинских лиц

Все пятеро обвиняемых пока остаются на свободе

Россия начала кампанию по поиску людей, готовых следить, запугивать и совершать нападения на лиц, которых связывают с Украиной. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство юстиции США.

Американское ведомство заявило, что предъявило обвинения пяти мужчинам, которых подозревают в поиске исполнителей не только в США, но и в других странах. По версии следствия, речь шла о вербовке людей для слежки, запугивания и убийства лиц, "связанных или воспринимаемых как связанные с Украиной".

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Все пятеро обвиняемых пока остаются на свободе, а их местонахождение неизвестно. Им вменяют сговор с целью финансирования терроризма. Максимальное наказание по этой статье в США может составлять до 20 лет лишения свободы.

Кто оказался среди обвиняемых

По информации Минюста США, трое фигурантов дела занимали высокие позиции в сети, которую американская сторона обозначает как RIS. Среди них - 63-летний Юрий Храмеев и его 27-летний сын Кирилл.

Юрий Храмеев в прошлом служил полковником российской разведки. Его сын, согласно американским данным, является офицером Федеральной службы безопасности РФ.

Еще одним предполагаемым высокопоставленным участником сети американские правоохранители называют 35-летнего гражданина Кубы Оэмиса Ромагосу Дуррути. По версии следствия, именно он координировал деятельность сети.

Остальным двум обвиняемым - 35-летнему Яйделю Дельгадо Суаресу и 22-летнему Анхелю Эдуардо Кастро - вменяют попытки вербовки людей в США. Как утверждает Минюст, их искали для организации слежки и убийства российского диссидента, проживающего на территории Соединенных Штатов.

За убийство предлагали $40 тысяч

Одним из ключевых эпизодов расследования американское ведомство считает операцию, которая проводилась летом 2026 года.

По данным следствия, Суарес завербовал гражданина США и предложил ему от $1000 до $1500 за наблюдение за потенциальной жертвой. Позже ему якобы пообещали еще $40 тысяч в случае согласия на убийство.

Однако завербованный человек отказался выполнять это задание. После этого, как утверждает следствие, Суарес продолжил искать другого исполнителя.

Американские власти также сообщили об аналогичном эпизоде, который произошел в Литве в 2025 году. Согласно материалам Минюста США, Кирилл Храмеев пытался привлечь американца к слежке и убийству человека, которого называл лжецом, распространяющим недостоверную информацию о России.

За выполнение задания якобы предлагалось $25 тысяч. В американском ведомстве утверждают, что потенциальная операция должна была быть направлена против людей в странах, которые оказывают поддержку Украине.

Представитель ФБР Джеймс Барнакл заявил, что деятельность фигурантов не ограничивалась отдельными целями.

По его словам, участники сети "сговорились запугивать, угрожать или убивать людей на территории США и по всему миру".

Кремль, вероятно, стоит за самой громкой диверсией в Германии – мнение эксперта

Главред писал, что в Германии в результате диверсии десятки тысяч жителей Берлина на несколько дней остались без электроэнергии. Ответственность за это взяла на себя Vulkangruppe, которая объявила себя анархической организацией. Однако в Германии довольно быстро обратили внимание на странные моменты в тексте их заявления.

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что самая громкая диверсия этого года в Германии - дело рук российской агентуры. Возможно, в ней участвовали и какие-то реальные левые активисты, но они действовали под контролем российских властей, которые ими руководят и всячески помогают, в том числе составляют за них манифесты, оправдывающие диверсии и направленные на подрыв стабильности в Германии.

Диверсии РФ в Европе - последние новости

Напомним, Главред писал о подрыве железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин в ноябре 2025 года, который стал беспрецедентным актом саботажа, направленным непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения. Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине.

По всей Европе страна-агрессор Россия проводит недорогие диверсионные операции, чтобы подорвать поддержку Украины западными партнерами. Россияне вербуют "одноразовых" агентов через онлайн-мессенджеры и криптовалютные платежи. Нередко жертвами вербовки становятся украинские беженцы, которые испытывают финансовые трудности и, вероятно, не осознают, что работают на Россию.

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Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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