Тест на IQ: нужно найти 10 отличий на картинке с детьми за 22 секунды

На первый взгляд две картинки кажутся абсолютно одинаковыми, но между ними спрятано 10 отличий.

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Нужно найти 10 отличий за 22 секунды / Фото: The Sun

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд две картинки могут казаться абсолютно одинаковыми, однако между ними спрятано несколько отличий.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти 10 отличий между двумя солнечными пейзажами. На выполнение задания дается всего 22 секунды.

На изображении показаны двое детей - девочка и мальчик, которые наслаждаются газированными напитками и закусками. Девочка держит мороженое, а мальчик пьет напиток через соломинку.

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Нужно найти 10 отличий за 22 секунды / Фото: The Sun

Нужно внимательно сравнить две картинки и найти все отличия до того, как истечет время. Попробуйте установить таймер на 22 секунды и внимательно рассмотреть оба изображения.

Из-за ярких цветов и большого количества деталей некоторые различия могут быть незаметны с первого взгляда. Сравнивайте картинки постепенно: обращайте внимание на детей, напитки, мороженое, закуски, предметы вокруг них и детали пейзажа.

Оптические головоломки могут служить своеобразной тренировкой для внимания и концентрации. В то же время подобные задания не являются научным тестом на уровень IQ или остроту зрения - это прежде всего развлечение, которое проверяет наблюдательность.

Ответ на головоломку / Фото: the sun

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти число 35 среди 85 за 9 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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