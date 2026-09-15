Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

Обломки неизвестного беспилотника обнаружили на открытой незаселенной территории, всего в одном километре от военной авиабазы Бундесвера.

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В километре от базы Бундесвера упал неизвестный дрон: / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Обломки неизвестного дрона обнаружили в километре от авиабазы Бундесвера в Вунсторфе

Полиция проводит масштабную операцию и ищет дополнительные обломки беспилотника

Происхождение дрона пока неизвестно

В Германии обнаружили обломки неизвестного беспилотника всего в километре от военной авиабазы Бундесвера в Вунсторфе.

Правоохранители развернули масштабную операцию на месте падения. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Обломки дрона нашли к востоку от озера Штайнхуде, недалеко от Ганновера. По данным Государственного управления уголовной полиции Германии (LKA), беспилотник упал на открытой незаселенной территории.

Из-за значительной площади района на месте работает большое количество правоохранителей и других экстренных служб. Полиция обследует территорию и ищет дополнительные обломки беспилотника. О находке следователи знали еще с понедельника. В то же время в LKA заявили, что пока нет никаких признаков опасности для населения.

Кому принадлежал дрон и откуда он появился, пока неизвестно. Все найденные части планируют изъять и передать на экспертизу, которая должна помочь установить тип и происхождение аппарата.

Кремль может начать вторжение в страны Европы

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

Однако существует и второй сценарий, согласно которому Москва ограничится диверсиями и запугиванием - и именно такая гибридная кампания является той войной, к которой стремится Кремль и которую он может себе позволить.

"Частью этой стратегии является нагнетание страха перед прямым ударом по европейским союзникам Киева. Формально Москва не подтягивала войска к границам стран Альянса, а на этой неделе Владимир Путин уверял Дональда Трампа, что у России нет "никаких агрессивных намерений в отношении европейской государственности", - говорится в статье.

Инцидент с дронами в Европе - последние новости

Главред писал, что истребители миссии воздушной полиции НАТО сбили беспилотник, который в ночь на 15 сентября нарушил воздушное пространство Литвы - аппарат вошел на территорию страны со стороны Беларуси. Это первый боевой перехват такого рода в истории страны.

Ранее сообщалось, что европейские страны пока не могут эффективно противостоять "гибридной" войне, которую Россия ведет против Европы. Об этом Financial Times рассказали европейские чиновники, ответственные за вопросы обороны и разведки. По их словам, такая ситуация повышает риск дальнейшей эскалации противостояния с Кремлем.

Напомним, в ночь на 5 августа вблизи украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили беспилотник со взрывчаткой. После этого работа аэропорта была временно приостановлена.

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Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Её платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 году. Национальный таблоид издаётся берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты привёл к появлению медиабренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag выпускает несколько печатных изданий и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, просуществовавшим всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков она является крупнейшей в Европе и десятой в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de был самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетили около 25 миллионов человек.

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